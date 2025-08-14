Killian Hayes refuse l’ASVEL en espérant un training camp NBA

Dans l'impasse en NBA, Théo Maledon a signé un superbe retour en Europe cette saison avec l'ASVEL, au point d'être retenu dans le deuxième meilleur cinq de l'Euroligue. Le meneur international parti vers le Real Madrid, Villeurbanne a voulu tenter le coup avec un autre joueur français au parcours pour le moins sinueux : Killian Hayes. Selon BeBasket, le club présidé par Tony Parker a “transmis une belle offre” à l'ancien 7e choix de la Draft 2020. Une offre qu'il a déclinée.

Le média spécialisé assure ainsi que Hayes préfère encore se focaliser sur sa carrière NBA, et espère trouver une invitation à un prochain training camp pour gagner sa place dans un effectif. Ce ne sera pas chose facile, alors que l'ancien joueur des Pistons a principalement passé la saison dernière en G-League, avec la franchise affiliée de Brooklyn (17,3 points, 5,5 rebonds et 7,4 passes de moyenne à Long Island). Killian Hayes était parvenu à décrocher un contrat de 10 jours avec les Nets suite à plusieurs absences, pour des prestations honorables (9 points, 5,2 passes et 3 rebonds) et cinq titularisations en six matchs. Mais la franchise new-yorkaise n'avait pas prolongé l'expérience.

Alors qu'il vient d'avoir 24 ans, l'ancien meneur de Cholet Basket et Ulm veut se donner une nouvelle chance de faire ses preuves, alors qu'il a montré des progrès intéressants ces derniers mois, notamment au niveau du tir extérieur (41,7 % à 3-points en saison régulière en G League, 38,1 % avec Brooklyn). Outre l'ASVEL et son offre ferme, BeBasket précise que d'autres clubs prestigieux d'Euroligue comme l'Anadolou Efes ou le Real Madrid étaient aussi venus aux renseignements. Mais ils devront tous patienter encore un peu pour voir Hayes retraverser l'Atlantique.

Killian Hayes Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 DET 26 26 35.3 27.8 82.4 0.2 2.4 2.7 5.3 2.2 1.0 3.2 0.4 6.8 2021-22 DET 66 25 38.3 26.3 77.0 0.5 2.6 3.2 4.2 2.8 1.2 1.7 0.5 6.9 2022-23 DET 76 28 37.7 28.0 82.1 0.4 2.5 2.9 6.2 2.9 1.4 2.3 0.4 10.3 2023-24 DET 42 24 41.3 29.7 66.0 0.3 2.6 2.8 4.9 1.8 0.9 1.2 0.5 6.9 2024-25 BRK 6 27 41.9 38.1 83.3 0.8 2.2 3.0 5.2 2.2 0.7 1.5 0.7 9.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.