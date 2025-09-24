Killian Hayes bel et bien présent au « training camp » des Cavaliers

Comme l'avait révélé BeBasket il y a une dizaine de jours, Killian Hayes a bien négocié une invitation au « training camp » des Cavaliers. Pas de quoi toutefois lui garantir une place dans l'équipe.

Néanmoins, le meneur de 24 ans s'accroche à ses espoirs de NBA et il a d'ailleurs refusé les avances de l'ASVEL, espérant toujours décrocher une place dans un roster NBA cette saison.

C'est déjà ce qu'il avait fait l'an passé, même si ça n'avait abouti qu'à six petits matchs avec les Nets.

À Cleveland, Killian Hayes pourrait avoir un coup à jouer, alors que la mène suscite toujours quelques interrogations pour la reprise. Darius Garland a été opéré de l'orteil durant l'été et pourrait manquer le début de saison. La recrue Lonzo Ball n'a joué que 25 matchs la saison passée à Chicago et ne devrait pas jouer les matchs en back-to-back. Quant au troisième meneur Craig Porter Jr, il doit encore prouver qu'il peut tenir un vrai rôle de rotation en NBA, et s'est lui aussi blessé en Summer League.

Killian Hayes n'est pas seul à rêver d'une place dans l'effectif de l'Ohio, qui a aussi signé les ailiers Chaney Johnson (Auburn), Jaxson Robinson (Kentucky), Tristan Enaruna et Norchad Omier (Baylor) avec des contrats « Exhibit 10 ». Sans oublier que Thomas Bryant vient lui aussi de s'engager avec le club, même si son contrat n'est pas clair.

D'ailleurs, en plus de l'invitation au « training camp », les Cavaliers ont récupéré les droits de Killian Hayes en G-League, via leur franchise affiliée du Cleveland Charge, en échange d'un premier tour et d'un second tour lors de la Draft 2026 de la ligue de développement. De quoi permettre au Français de rester dans l’orbite de la franchise.

Killian Hayes Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 DET 26 26 35.3 27.8 82.4 0.2 2.4 2.7 5.3 2.2 1.0 3.2 0.4 6.8 2021-22 DET 66 25 38.3 26.3 77.0 0.5 2.6 3.2 4.2 2.8 1.2 1.7 0.5 6.9 2022-23 DET 76 28 37.7 28.0 82.1 0.4 2.5 2.9 6.2 2.9 1.4 2.3 0.4 10.3 2023-24 DET 42 24 41.3 29.7 66.0 0.3 2.6 2.8 4.9 1.8 0.9 1.2 0.5 6.9 2024-25 BRK 6 27 41.9 38.1 83.3 0.8 2.2 3.0 5.2 2.2 0.7 1.5 0.7 9.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.