Killian Hayes invité au « training camp » des Cavaliers

Killian Hayes a déjà réussi une partie de son pari. Suivi par le Paris Basketball en début d'été, puis sur les tablettes de l'ASVEL qui lui a proposé un contrat, le meneur de 24 ans a jusqu'ici repoussé l'hypothèse d'un retour en Europe pour tenter de se frayer une place en NBA la saison prochaine.

Il en aura l'opportunité lors du training camp des Cavaliers, assure BeBasket. Nos confrères avaient déjà révélé l'offre de l'ASVEL pour l'ancien 7e choix de la Draft 2020.

Le meneur doit désormais faire le plus dur : convaincre le meilleur bilan de l'Est la saison passée de lui offrir un contrat pour la saison prochaine, lui qui lutte depuis des mois pour obtenir une place dans un effectif.

Killian Hayes a navigué entre la franchise de G-League des Nets, et six matchs sans lendemain avec Brooklyn suite à plusieurs blessures dans l'effectif. Dans l'Ohio, l'ancien joueur des Pistons pourra au moins compter sur un allié de choix en la personne de Kenny Atkinson, ex-assistant de l'équipe de France, et fin connaisseur du basket tricolore pour avoir aussi évolué comme joueur puis entraîneur assistant dans l'Hexagone.

Un poste de meneur en question chez les Cavs

Simplement invité au camp, Killian Hayes pourrait toutefois avoir un coup à jouer, alors que la mène suscite quelques interrogations à Cleveland pour la reprise. Darius Garland a été opéré de l'orteil durant l'été et pourrait manquer le début de saison. La recrue Lonzo Ball n'a joué que 25 matchs la saison passée à Chicago et ne devrait pas jouer les matchs en back-to-back. Quant au troisième meneur Craig Porter Jr, il doit encore prouver qu'il peut tenir un vrai rôle de rotation en NBA, et s'est lui aussi blessé en Summer League.

Killian Hayes n'est pas seul à rêver d'une place dans l'effectif de l'Ohio, qui a aussi signé les ailiers Chaney Johnson (Auburn), Jaxson Robinson (Kentucky) et Norchad Omier (Baylor) avec des contrats « Exhibit 10 ». Les Cavs comptent 15 joueurs sous contrat, dont deux « two-way contract », et la plus grosse masse salariale de la ligue.

Killian Hayes Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 DET 26 26 35.3 27.8 82.4 0.2 2.4 2.7 5.3 2.2 1.0 3.2 0.4 6.8 2021-22 DET 66 25 38.3 26.3 77.0 0.5 2.6 3.2 4.2 2.8 1.2 1.7 0.5 6.9 2022-23 DET 76 28 37.7 28.0 82.1 0.4 2.5 2.9 6.2 2.9 1.4 2.3 0.4 10.3 2023-24 DET 42 24 41.3 29.7 66.0 0.3 2.6 2.8 4.9 1.8 0.9 1.2 0.5 6.9 2024-25 BRK 6 27 41.9 38.1 83.3 0.8 2.2 3.0 5.2 2.2 0.7 1.5 0.7 9.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.