Les Brooklyn Nets ne conservent pas Killian Hayes

Après avoir patienté en G-League depuis le début de la saison, Killian Hayes avait été relancé par les Nets via un contrat de 10 jours. L’occasion de disputer six matchs en NBA, dont carrément cinq comme titulaire.

De quoi compiler 9.0 points à 42% de réussite dont 38% de loin, 3.0 rebonds et 5.2 passes décisives de moyenne. Le 7e choix de la Draft 2020 s’était surtout illustré face au Thunder (19 points, 7 passes) et face aux Blazers (16 points), s’y montrant agressif au scoring, comme son coach, Jordi Fernandez, le lui avait réclamé.

Sauf qu’après sa performance ratée à Detroit (où il a été hué par ses anciens fans…), le Français arrivait à la fin de son contrat de 10 jours et que le New York Post assure qu’il n’en obtiendra pas de deuxième…

Cam Thomas est ainsi sur le retour, et D’Angelo Russell ne devrait pas tarder non plus à refouler les parquets.

Dans ces conditions, Brooklyn a considéré que l’intérim de Killian Hayes n’avait pas besoin d’être prolongé, et ce dernier va donc devoir chercher une pige ailleurs… ou bien retourner chez les Long Island Nets, en G-League.

Killian Hayes Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 DET 26 26 35.3 27.8 82.4 0.2 2.4 2.7 5.3 2.2 1.0 3.2 0.4 6.8 2021-22 DET 66 25 38.3 26.3 77.0 0.5 2.6 3.2 4.2 2.8 1.2 1.7 0.5 6.9 2022-23 DET 76 28 37.7 28.0 82.1 0.4 2.5 2.9 6.2 2.9 1.4 2.3 0.4 10.3 2023-24 DET 42 24 41.3 29.7 66.0 0.3 2.6 2.8 4.9 1.8 0.9 1.2 0.5 6.9 2024-25 BRK 5 27 45.9 42.1 80.0 0.8 2.0 2.8 5.6 2.4 0.6 1.6 0.8 10.0 Total 215 26 38.3 28.2 77.6 0.4 2.5 2.9 5.2 2.5 1.2 2.0 0.5 8.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.