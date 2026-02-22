Killian Hayes obtient une nouvelle chance aux Kings

Sacramento tente un nouveau pari sur un Français. Selon ESPN, les Kings ont signé Killian Hayes pour dix jours, histoire d’ajouter un créateur supplémentaire dans une rotation décimée et en manque de repères.

À 24 ans, le 7e choix de la Draft 2020 n’a plus remis les pieds en NBA depuis son court passage à Brooklyn en février 2025, déjà via un contrat de dix jours. Coupé par Detroit un an plus tôt, Killian Hayes s’illustre depuis en G-League, attendant qu’une équipe de la Grande Ligue ne lui offre une opportunité…

Cette fois, c’est Sacramento qui le fait, au moment où la franchise traverse une séquence cauchemardesque (16 défaites consécutives, record de franchise) et doit composer avec les fins de saison de Domantas Sabonis, Zach LaVine ou encore De’Andre Hunter. Afin de viser la « lottery » et le meilleur choix de Draft possible.

Le profil de Killian Hayes colle donc à un besoin immédiat : un meneur capable d’organiser, de défendre et de faire jouer les autres. La question, comme depuis son arrivée en NBA, sera celle de l’adresse. Malgré sa taille (1m96) et ses qualités de passeur, le Français n’a ainsi jamais réglé son tir extérieur. Même en G-League, malgré quelques bonnes performances dans le domaine, il ne tourne toujours qu’à 32% de loin en moyenne.

S’il parvient à convaincre à Sacramento, un deuxième contrat de dix jours (voire une place jusqu’à la fin de saison) peut vite arriver. Sinon, ce sera simplement une nouvelle étape dans un parcours déjà fait de relances.

Killian Hayes Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 DET 26 26 35.3 27.8 82.4 0.2 2.4 2.7 5.3 2.2 1.0 3.2 0.4 6.8 2021-22 DET 66 25 38.3 26.3 77.0 0.5 2.6 3.2 4.2 2.8 1.2 1.7 0.5 6.9 2022-23 DET 76 28 37.7 28.0 82.1 0.4 2.5 2.9 6.2 2.9 1.4 2.3 0.4 10.3 2023-24 DET 42 24 41.3 29.7 66.0 0.3 2.6 2.8 4.9 1.8 0.9 1.2 0.5 6.9 2024-25 BRK 6 27 41.9 38.1 83.3 0.8 2.2 3.0 5.2 2.2 0.7 1.5 0.7 9.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.