Brillant en G-League, Killian Hayes sera présent lors du All-Star Weekend

Tout juste auteur de 38 points en G-League, après avoir compilé 18 passes au match précédent, Killian Hayes va avoir l’occasion de se montrer lors du All-Star Weekend.

Killian HayesKillian Hayes fait tout ce qu’il peut pour décrocher un nouveau contrat NBA, et ses performances viennent de lui offrir une belle vitrine auprès des franchises de la Grande Ligue : le meneur du Cleveland Charge a ainsi été sélectionné pour le NBA G-League Next Up Game du All-Star Weekend 2026, le 15 février à Los Angeles.

À 24 ans, l’ancien 7e choix de Draft espère ainsi relancer sa carrière à l’échelon supérieur. C’est qu’en 22 matches cumulés en G-League, il compile 23.6 points, 8.2 passes, 4.2 rebonds et 1.7 interception en 32.7 minutes, à 46% au tir. Une production validée par deux marqueurs importants : un record de franchise à 18 passes le 7 janvier contre Mexico City, et déjà 10 sorties à plus de 20 points sur ses 13 matches de saison régulière disputés.

La dynamique collective suit d’ailleurs, alors que le Charge est actuellement à la deuxième place du classement, avec 12 victoires pour 5 défaites. De quoi remettre en avant les qualités naturelles du Français, notamment à la création, et sa confiance retrouvée, même s’il n’affiche que 30% de réussite extérieure sur l’ensemble de la saison. Il vient toutefois de signer une nouvelle perf’ à 38 points face au Greensboro Swarm, à 5/7 de loin.

Le Next Up Game, mini-tournoi de quatre équipes composé des meilleurs profils G-League, sera désormais son test grandeur nature : face à la meilleure concurrence du circuit, Killian Hayes aura l’occasion de prouver qu’il mérite sa place au niveau supérieur devant les nombreux dirigeants NBA qui seront présents à Inglewood à l’occasion du All-Star Weekend. Pour valider son pari de refuser un retour en Europe afin de rebondir en G-League ?

Par Dimitri Kucharczyk
