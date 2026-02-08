Les Lakers bouclent leur effectif avec Kobe Bufkin

Alors que certains imaginaient Chris Paul ou Cam Thomas débarquer aux Lakers pour décrocher le 15e et dernier contrat de l’effectif, ESPN annonce que les dirigeants ont choisi de récompenser un élément déjà présent avec Kobe Bufkin, qui brille avec les South Bay Lakers en G-League.

Arrivé à Los Angeles pour un contrat de 10 jours après des crochets par les Nets et les Grizzlies, l’ancien arrière des Hawks n’a disputé que trois matches sous ses nouvelles couleurs, mais ses 24.7 points de moyenne avec l’équipe de G-League sont suffisants pour décrocher un contrat de deux ans.

Comme souvent dans ces cas-là, Kobe Bufkin est sûr d’être payé jusqu’à la fin de la saison et la franchise pourra le libérer au moment de la « free agency » via une « team option ».

Quinzième choix de la Draft 2023, Kobe Bufkin n’avait pas réussi à s’imposer aux Hawks, au point d’être transféré puis coupé par les Nets. Enfin débarrassé de ses pépins à l’épaule, il a désormais une trentaine de matches pour prouver que sa place en NBA, et non en G-League.

Kobe Bufkin Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 ATL 17 11:32 37.0 22.5 50.0 0.4 1.6 1.9 1.6 1.2 0.4 0.6 0.3 4.8 2024-25 ATL 10 12:24 38.3 21.1 72.2 0.5 1.6 2.1 1.7 0.9 0.3 0.8 0.2 5.3 2025-26 LAL 4 11:15 36.4 28.6 100.0 0.3 1.0 1.3 0.5 0.8 0.3 0.3 0.8 3.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.