Cam Thomas carrément coupé par les Nets

La « trade deadline » est passée et il n’y a finalement pas eu de folies dans les dernières minutes. À Brooklyn, on n’a visiblement trouvé aucun transfert intéressant pour Cam Thomas… et on a donc carrément décidé de le couper !

L’arrière de 24 ans se retrouve donc désormais « free agent », et donc libre de signer où il le souhaite.

Un soulagement visiblement pour l’intéressé, qui a confié à Andscape dans la foulée qu’il était « super enthousiaste à l’idée d’aider et de contribuer pour une autre équipe. Ma prochaine équipe aura à sa disposition un excellent scoreur, capable de créer du jeu, un bon combo guard ».

Capable de gros coups de chaud offensifs mais critiqué pour son côté soliste et ses lacunes défensives, Cam Thomas va désormais tenter de changer sa réputation, et faire remonter sa valeur avant l’été… et son prochain contrat.

Cam Thomas Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 BKN 67 17:33 43.3 27.0 82.9 0.2 2.2 2.4 1.2 1.0 0.5 0.8 0.1 8.5 2022-23 BKN 57 16:38 44.1 38.3 86.8 0.1 1.5 1.7 1.4 1.0 0.4 1.1 0.1 10.6 2023-24 BKN 66 31:26 44.2 36.4 85.6 0.4 2.8 3.2 2.9 2.1 0.7 1.9 0.2 22.5 2024-25 BKN 25 31:14 43.8 34.9 88.1 0.6 2.7 3.3 3.8 1.8 0.6 2.5 0.1 24.0 2025-26 BKN 24 24:15 39.9 32.5 84.3 0.4 1.4 1.8 3.1 1.3 0.2 2.0 0.1 15.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.