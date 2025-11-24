Ty Jerome encore bloqué à l’infirmerie de longues semaines, Kobe Bufkin en renfort à Memphis

Les Grizzlies vont renforcer leur effectif via une « hardship exception » en accueillant Kobe Bufkin pour un contrat de dix jours. La franchise du Tennessee traverse une nouvelle vague de blessures qui n’en finit plus puisque même si Zach Edey est sortie de l’infirmerie, Ja Morant, Scotty Pippen Jr, Brandon Clarke et la recrue Ty Jerome sont encore hors course pour quelques semaines. Ce dernier espérait revenir sur les terrains en cette fin novembre mais il va devoir passer 6 à 9 semaines de plus à l’infirmerie. Et pour ne rien arranger, Jaren Jackson Jr souffre de la cheville après avoir marché sur le pied d’Harrison Barnes face aux Spurs la semaine dernière.

Ces deux derniers matchs, les Grizzlies ont miraculeusement réussi à relever la tête en remportant leurs deux derniers matchs, et vont donc pouvoir compter sur un renfort pour les dix prochains jours.

L’arrivée de Kobe Bufkin va permettre à Tuomas Iisalo d’étoffer un peu sa rotation sur les postes arrières actuellement occupés par Jaylen Wells et Vince Williams Jr dans le cinq majeur. Ancien 15e choix de la Draft 2023, il sort de deux saisons à Atlanta où il s’est surtout illustré en G-League, avec notamment une sortie à 43 points avec les College Park Skyhawks en janvier 2024. Invité au camp d’entraînement des Nets avant d’être remercié, il a ensuite été aperçu aux South Bay Lakers (G-League) la semaine dernière, où il a pu montrer qu’il était toujours affûté, avec deux matchs à 16 et 28 points et un 6/12 à 3-points au total ainsi que 4 passes décisives en moyenne.

Kobe Bufkin devrait être opérationnel dès ce lundi pour la réception des Nuggets. Ensuite, ce sera l’heure de partir pour un ‘road trip’ de quatre matchs, sur les parquets des Pelicans, des Clippers, des Kings et des Spurs.

LEXIQUE

– Hardship exception : la NBA autorise une équipe à engager un joueur supplémentaire lorsqu’au moins quatre joueurs sont à l’infirmerie pour une durée d’au moins deux semaines.

Kobe Bufkin Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 ATL 17 12 37.0 22.5 50.0 0.4 1.6 1.9 1.6 1.2 0.4 0.6 0.3 4.8 2024-25 ATL 10 12 38.3 21.1 72.2 0.5 1.6 2.1 1.7 0.9 0.3 0.8 0.2 5.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.