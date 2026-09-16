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Adam Silver assume les lourdes sanctions contre les Clippers

Publié le 16/09/2026 à 8:27 Twitter Facebook

Le patron de la NBA a confirmé que les sanctions infligées aux Clippers et à Kawhi Leonard pour contournement du salary cap ne seraient pas modifiées et avaient valeur d’avertissement.

Adam SilverLes Clippers ne doivent plus espérer obtenir un allègement de leurs sanctions. À l’issue de la réunion des propriétaires, Adam Silver a confirmé que les décisions prises par la NBA dans l’affaire de contournement du salary cap étaient définitives.

Le commissionner a récemment rencontré Kawhi Leonard, désormais transféré aux Raptors, et estime que toutes les parties doivent regarder vers l’avenir.

« Les sanctions sont définitives. Je ne pense pas qu’il serait approprié de détailler les échanges que nous avons eus avec le syndicat des joueurs », a-t-il déclaré. « J’ai récemment rencontré Kawhi directement. Je pense que nous sommes tous d’accord pour dire qu’il est temps d’aller de l’avant. »

Cinq premiers tours de Draft perdus

Pour avoir enfreint les règles de la ligue, les Clippers ont été privés de cinq futurs choix au premier tour de la Draft et condamnés à une amende de 30 millions de dollars.

Le propriétaire Steve Ballmer, la présidente de la partie commerciale Gillian Zucker et le président de la partie basket Lawrence Frank ont également été suspendus. La franchise et ses dirigeants seront par ailleurs soumis à un programme de surveillance pendant les cinq prochaines années.

Kawhi Leonard a de son côté écopé d’une amende de 700 000 dollars, sans suspension. Une sanction jugée trop légère par de nombreux observateurs au regard de la sévérité des mesures prises contre son ancienne équipe.

Steve Ballmer a toutefois annoncé qu’il acceptait sa suspension d’un an et qu’il renonçait à engager une procédure judiciaire pour contester les conclusions de la ligue.

Un avertissement adressé aux 29 autres franchises

Malgré l’ampleur des sanctions, Adam Silver ne pense pas que l’avenir sportif des Clippers soit durablement compromis. Il assume en revanche la volonté de faire de cette affaire un exemple pour les autres équipes.

« Je ne pense pas que nous ayons causé des dommages permanents à cette franchise », a-t-il assuré. « Il ne fait aucun doute qu’il s’agit d’un revers pour l’équipe. L’objectif ultime de ce type de sanctions est de s’assurer que les autres franchises n’adoptent pas ce genre de comportement à l’avenir. »

Le patron de la NBA reconnaît néanmoins que les premières victimes risquent d’être les supporters, qui subiront les conséquences sportives d’actes dont ils ne sont pas responsables.

« C’est, d’une certaine manière, la partie la plus difficile lorsqu’il faut trancher ce genre de litiges », a-t-il confié à Associated Press. « Même s’il doit y avoir des conséquences sportives lorsque ces règles sont enfreintes, nous voulons rester une ligue à 30 équipes. Nous sommes conscients que, d’une certaine façon, nous punissons malheureusement aussi les supporters de cette équipe. »

Les Clippers absents de la réunion des propriétaires

À noter qu’aucun représentant des Clippers n’a participé aux deux journées de réunion. Avec la suspension de Steve Ballmer, la franchise doit désigner une nouvelle personne pour la représenter auprès de la ligue. « Cette personne devra également faire l’objet d’une vérification », a précisé Adam Silver.

Si le volet disciplinaire de la NBA est désormais clos, l’affaire n’est pas totalement terminée. Les relations entre les Clippers et Kawhi Leonard font toujours l’objet d’une enquête du département américain de la Justice.

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Coordinateur éditorial du site Fabrice Auclert

Depuis 1994, Fabrice encadre la rédaction de Basket USA. Editeur, il co-dirige une agence de presse qui fournit du contenu pour la presse spécialisée (sciences, sport, politique, high-tech, automobile...).
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