Steve Ballmer rend les armes et accepte les sanctions de la NBA

Steve Ballmer ne contestera finalement pas la décision de la NBA. Suspendu pendant un an pour son rôle dans le contournement des règles du salary cap par les Clippers, le propriétaire de la franchise annonce qu’il accepte les sanctions prononcées par la ligue.

Un revirement spectaculaire puisqu’au moment de leur annonce, onze jours plus tôt, Steve Ballmer avait promis de combattre ce qu’il qualifiait de « chasse aux sorcières ».

« Cette période a été très difficile pour toutes les personnes associées aux Clippers et je le regrette sincèrement », explique-t-il. « Je tiens à présenter mes excuses à nos supporters, à nos employés et aux autres propriétaires de franchises NBA pour les perturbations et la détresse provoquées par cette affaire, dont j’accepte la responsabilité en tant que propriétaire principal. »

Les Clippers ont déjà payé les 30 millions de dollars

Outre la suspension d’un an de Steve Ballmer, les Clippers ont été privés de cinq choix de premier tour de Draft et condamnés à une amende de 30 millions de dollars. Gillian Zucker, présidente de la partie commerciale, a également été suspendue pendant un an sans salaire, tandis que Lawrence Frank, président des opérations basket, a écopé de six mois de suspension sans salaire.

« Nous sommes déterminés à tourner la page », poursuit Steve Ballmer. « Nous avons informé la NBA que nous nous conformions aux sanctions prononcées par la ligue, nous avons payé l’amende de 30 millions de dollars et nous allons de l’avant. Même si des désaccords subsistent concernant les conclusions du rapport, ce n’est pas là-dessus que je souhaite me concentrer. Les propriétaires doivent soutenir leur équipe, pas créer une distraction. »

La semaine dernière, le département américain de la Justice a par ailleurs ouvert une enquête pénale sur les relations entre les Clippers et Kawhi Leonard.

En acceptant les sanctions, Steve Ballmer pourrait également nourrir l’espoir d’un éventuel allègement de la peine à plus long terme. Un précédent existe : en 2000, les Timberwolves avaient perdu cinq choix de premier tour dans l’affaire Joe Smith avant que la NBA ne leur en restitue un après que la franchise se soit conformée aux décisions de la ligue.

Le transfert de Kawhi Leonard vers Toronto enfin débloqué ?

Ce changement de posture intervient aussi à la veille d’une réunion des propriétaires NBA, organisée lundi et mardi, et pourrait surtout permettre aux Clippers de commencer à tourner définitivement la page de l’affaire.

Avec une conséquence très concrète : le transfert de Kawhi Leonard vers Toronto, conclu dès la fin du mois de juin mais toujours pas officialisé.

L’accord prévoit l’envoi de Brandon Ingram, Gradey Dick, deux choix de premier tour non protégés, une possibilité d’échanger des choix de premier tour ainsi que deux choix de deuxième tour aux Clippers.

Toronto avait suspendu l’opération le 9 juillet, dans l’attente des conclusions de l’enquête et des éventuelles sanctions visant Kawhi Leonard. Depuis la décision de la NBA, le transfert restait notamment freiné par la nécessité pour les Clippers de réorganiser leur direction.

Les entourages des différents joueurs seraient néanmoins restés confiants quant à la finalisation de l’échange. Une source proche de Kawhi Leonard estime désormais que celui-ci pourrait être officialisé dans les prochains jours.

« Les défis qui nous attendent sont importants, mais notre détermination l’est tout autant », conclut Steve Ballmer. « Nous continuerons à construire notre équipe et à investir dans notre communauté. La confiance de nos supporters est notre priorité. »