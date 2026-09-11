L’affaire Kawhi Leonard et les Clippers désormais visée par une enquête pénale fédérale

L’affaire Kawhi Leonard change encore de dimension. Après l’enquête de la NBA et les lourdes sanctions prononcées contre les Clippers, c’est désormais la justice américaine qui s’intéresse au dossier.

Selon le New York Times, le bureau du procureur fédéral du district Est de New York, basé à Brooklyn, a ouvert une enquête pénale à propos des accords conclus autour de Kawhi Leonard. Les investigations n’en seraient encore qu’à leurs débuts et rien ne permet, à ce stade, d’affirmer qu’elles déboucheront sur des poursuites.

Le dossier porte sur les soupçons de contournement du salary cap par les Clippers, qui auraient permis à Kawhi Leonard de percevoir des rémunérations supplémentaires via différents contrats de sponsoring ne nécessitant pratiquement aucune prestation de sa part. Autrement dit, des accords que la NBA considère comme ayant servi, au moins en partie, à rémunérer indirectement le joueur au-delà des limites imposées par le règlement de la ligue.

Au moins une assignation déjà délivrée

Fait important, les procureurs fédéraux auraient commencé à examiner le dossier avant même que la NBA ne dévoile les conclusions de sa propre enquête. Cette dernière avait été confiée au cabinet Wachtell, Lipton, Rosen & Katz après les premières révélations du journaliste Pablo Torre.

On ignore encore quelles infractions pénales précises les autorités fédérales cherchent à caractériser. Mais selon le New York Times, au moins une assignation à produire des documents aurait déjà été délivrée dans le cadre de l’enquête. Ces mêmes sources appellent toutefois à la prudence : il n’est pas certain que les investigations aboutissent à des poursuites, ni même que des éléments soient finalement présentés devant un grand jury.

Cette nouvelle enquête intervient alors que les Clippers refusent toujours les conclusions de la NBA. La franchise avait vivement contesté les sanctions de la ligue et laissé entendre qu’elle envisageait différentes voies judiciaires. Parmi les possibilités étudiées figureraient une action en justice contre la NBA, mais également une demande auprès d’un juge afin d’obtenir une ordonnance restrictive.

Le dossier se retrouve donc désormais sur deux terrains très différents. D’un côté, les Clippers cherchent à contester la décision de la NBA et les sanctions qui en découlent. De l’autre, ils doivent composer avec une enquête fédérale indépendante, dont les conséquences potentielles dépassent largement le cadre du règlement de la ligue.

En attendant, le transfert de Kawhi Leonard aux Raptors n’a toujours pas été officialisé…

Kawhi Leonard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 SA 64 23:58 49.3 37.6 77.3 1.6 3.5 5.1 1.1 1.4 1.3 0.7 0.4 7.9 2012-13 SA 58 31:12 49.4 37.4 82.5 1.1 4.9 6.0 1.6 1.7 1.7 1.1 0.6 11.9 2013-14 SA 66 29:08 52.2 37.9 80.2 1.2 5.1 6.2 2.0 1.9 1.7 1.2 0.8 12.8 2014-15 SA 64 31:46 47.9 34.9 80.2 1.3 5.9 7.2 2.5 2.0 2.3 1.5 0.8 16.5 2015-16 SA 72 33:03 50.6 44.3 87.4 1.3 5.5 6.8 2.6 1.8 1.8 1.5 1.0 21.2 2016-17 SA 74 33:27 48.5 38.0 88.0 1.1 4.7 5.8 3.5 1.6 1.8 2.1 0.7 25.5 2017-18 SA 9 23:20 46.8 31.4 81.6 0.7 4.0 4.7 2.3 1.0 2.0 1.8 1.0 16.2 2018-19 TOR 60 34:00 49.6 37.1 85.4 1.3 6.0 7.3 3.3 1.5 1.8 2.0 0.4 26.6 2019-20 LAC 57 32:25 47.0 37.8 88.6 0.9 6.1 7.1 4.9 2.0 1.8 2.6 0.6 27.1 2020-21 LAC 52 34:06 51.2 39.8 88.5 1.1 5.4 6.5 5.2 1.6 1.6 2.0 0.4 24.8 2022-23 LAC 52 33:37 51.2 41.6 87.1 1.1 5.4 6.5 3.9 1.6 1.4 1.7 0.5 23.8 2023-24 LAC 68 34:16 52.5 41.7 88.5 1.2 4.9 6.1 3.6 1.4 1.6 1.8 0.9 23.7 2024-25 LAC 37 31:54 49.8 41.1 81.0 0.9 5.0 5.9 3.1 1.5 1.6 1.9 0.5 21.5 2025-26 LAC 65 32:05 50.5 38.7 89.2 1.1 5.3 6.4 3.6 1.2 1.9 2.0 0.4 27.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.