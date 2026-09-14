Ziaire Williams croit aux chances de titre des Lakers

À l’approche du « training camp », doit-on réellement considérer les Lakers comme des candidats au titre ? D’autant plus après le raté Jonathan Kuminga ?

D’après Ziaire Williams, l’une des recrues de l’intersaison californienne, la confiance est de mise. Même si LeBron James n’est plus là et même si aucun « gros nom » n’est venu renforcer l’effectif.

« Je ne pense pas que la situation ait changé, que Jonathan Kuminga soit là ou non. Je lui souhaite tout le meilleur à Minnesota, mais collectivement, on est concentrés sur les gars présents chez nous et sur le fait de réaliser un gros parcours en playoffs, de remporter un titre. Et je pense qu’on a toutes les armes pour le faire », a ainsi prévenu le nouveau joueur de Los Angeles.

Ziaire Williams s’appuie notamment sur le voyage de groupe en Slovénie, organisé par Luka Doncic, pour appuyer son propos et justifier toute sa confiance en vue de la prochaine campagne.

« C’était génial. Un grand merci à Luka [Doncic] pour avoir organisé tout ça. Ça a demandé énormément de préparation et de logistique, mais c’était un excellent hôte et le pays est magnifique », a apprécié le 10e choix de la Draft 2021. « On a pu faire du golf, de l’aviron, du bowling et enchaîner les restaurants… C’était la bonne façon de briser la glace et une vraie opportunité pour souder le groupe. On est tous allés là-bas sans vraiment se connaître, mais on est beaucoup plus proches maintenant. […] Je pense que ça va nous être bénéfique cette saison. »

Car, aux yeux de Ziaire Williams, c’est typiquement ce genre d’activités loin des parquets qui pourraient « faire toute la différence » pour les Lakers en 2026/27.

« Il était surtout question d’apprendre à se découvrir en dehors du terrain. La famille, les amis, les origines de chacun… On voulait juste apprendre à mieux se connaître », a-t-il ajouté, en référence à ce déplacement à Ljubljana. « Je pense vraiment que c’est important d’avoir de la complicité en dehors du terrain et qu’elle se répercute bien plus que si on fait des ateliers de pick-and-roll avec un coéquipier. »

Une place de titulaire à récupérer ?

Sur le plan du jeu, Ziaire Williams n’a pas non plus oublié de travailler de son côté, pour s’imposer comme un élément important de la rotation de JJ Redick. Que ce soit sur le banc ou carrément dans le cinq de départ.

« En priorité, je me suis renforcé physiquement et je me suis assuré que mon corps était prêt. Pour moi, la meilleure qualité, c’est d’être disponible sur le terrain », a développé l’ailier, qui retrouvera accessoirement Bronny James, son ancien coéquipier à Sierra Canyon en 2019/20. « Il fallait donc que je renforce mon corps, que je me forge une armure pour cette longue saison et pour les playoffs. Et puis, [je dois] garder un jeu simple avec davantage d’efficacité au tir, mieux finir au cercle, bien lire le jeu et simplifier mon basket en général. »

Avec déjà cinq saisons d’ancienneté au compteur, bientôt six, Ziaire Williams comprend aujourd’hui mieux le rôle dans lequel il va devoir exceller pour gratter des minutes. Malgré la présence de Quentin Grimes, Jake LaRavia, Adou Thiero, Dalton Knecht ou encore Matisse Thybulle à son poste.

« Bien défendre, c’est s’assurer d’être au point physiquement, d’être en forme, de faire beaucoup de cardio et de travail perso », a poursuivi le Californien d’origine. « On a travaillé dur tous les jours [avec mon équipe] et le travail a payé. L’été n’est pas encore fini, mais je suis vraiment content de là où j’en suis aujourd’hui. »

Ziaire Williams Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 MEM 62 21:43 45.0 31.4 78.2 0.4 1.7 2.1 1.0 1.8 0.6 0.7 0.2 8.1 2022-23 MEM 37 15:10 42.9 25.8 77.3 0.4 1.7 2.1 0.9 1.6 0.4 1.0 0.2 5.7 2023-24 MEM 51 20:21 39.7 30.7 82.7 0.7 2.8 3.5 1.5 1.7 0.7 1.3 0.2 8.2 2024-25 BKN 63 24:28 41.2 34.1 82.1 1.0 3.6 4.6 1.3 2.4 1.0 1.1 0.4 10.0 2025-26 BKN 56 22:53 42.5 34.3 85.0 0.5 1.9 2.4 1.1 2.1 1.4 1.1 0.4 10.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.