En signant aux Lakers, Ziaire Williams joint l’utile à l’agréable

Après ses deux meilleures saisons en carrière à Brooklyn, Ziaire Williams a rejoint les Lakers pour une saison et 3 millions de dollars. C’est une baisse de salaire par rapport aux dernières années et c’est un contrat très court, mais pour l’ailier, cette venue à Los Angeles reste une bonne nouvelle. Sur le fond comme sur la forme.

« C’est une superbe opportunité. Je suis un ailier de grande taille, polyvalent dont ils avaient besoin. C’était une belle chance pour moi d’être un Laker », confirme le joueur de 2m06. « Si la même équipe était à New Orleans ou Milwaukee, ce serait pareil. Il s’agit de l’opportunité qui s’offrait à moi et de l’équipe devant moi, qui m’ont fait penser que c’était le meilleur choix. »

Et pour le natif de Lancaster, près de Los Angeles, et l’ancien lycéen de Notre Dame et Sierra Canyon, deux établissements de la même ville, « revenir à L.A., c’est la cerise sur le gâteau. Cela m’enthousiasme de pouvoir jouer devant ma famille et mes amis. La boucle est bouclée ».

Outre ce retour à la maison, il va également retrouver Bronny James, qu’il a connu à Sierra Canyon en 2019/20. « C’est mon frère. Il est génial. Il a l’air en forme en ce moment et m’a donné quelques conseils, vu les préférences du coach, sur l’attaque et la défense », glisse-t-il.

Sportivement, Ziaire Williams le sait pour en avoir parlé avec JJ Redick et Rob Pelinka : il sera surtout attendu défensivement. Il s’est d’ailleurs renforcé physiquement, pour monter à 97 kilos.

« C’est évident que Luka Doncic et Austin Reaves seront les principales options balle en main. Je vais jouer sans ballon, shooter, couper, évolution en transition », annonce l’ancien de Memphis. « Je suis impatient de jouer avec Doncic. Il rend les choses tellement simples et va me rendre la vie plus facile, c’est certain. »

Ziaire Williams Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 MEM 62 21:43 45.0 31.4 78.2 0.4 1.7 2.1 1.0 1.8 0.6 0.7 0.2 8.1 2022-23 MEM 37 15:10 42.9 25.8 77.3 0.4 1.7 2.1 0.9 1.6 0.4 1.0 0.2 5.7 2023-24 MEM 51 20:21 39.7 30.7 82.7 0.7 2.8 3.5 1.5 1.7 0.7 1.3 0.2 8.2 2024-25 BKN 63 24:28 41.2 34.1 82.1 1.0 3.6 4.6 1.3 2.4 1.0 1.1 0.4 10.0 2025-26 BKN 56 22:53 42.5 34.3 85.0 0.5 1.9 2.4 1.1 2.1 1.4 1.1 0.4 10.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.