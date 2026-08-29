Jonathan Kuminga a choisi les Wolves… pour leur défense

Comme l’année dernière, Jonathan Kuminga aura pris son temps avant de choisir l’équipe dans laquelle il jouerait. Après avoir rempilé à Golden State il y a un an, il a cette fois décidé de changer d’air en s’engageant avec Minnesota, pour 12.4 millions de dollars sur deux ans.

Un choix finalement assez évident à entendre son agent, Aaron Turner. « Nous étions à la salle cette semaine et je lui ai demandé quelle était la meilleure situation basket à ses yeux », a-t-il raconté. « C’est là qu’il m’a répondu Minnesota. À partir de là, plus rien d’autre ne compte, donc pourquoi serait-il allé ailleurs ? »

L’aspect financier aurait pourtant pu peser lourd. Jonathan Kuminga sortait d’une saison à environ 24 millions de dollars et disposait encore d’offres plus lucratives que celle de Minnesota. Mais l’ailier a finalement décidé de privilégier la situation sportive, et notamment ce que les Wolves pouvaient lui offrir en défense.

« L’attaque est secondaire dans son esprit »

« Il a pris cette décision par rapport à la polyvalence défensive de cette équipe », a expliqué Aaron Turner. « L’attaque est secondaire dans son esprit. Il s’agira de faire tout ce qu’il faut pour gagner des matchs. Personne ne va se soucier des stats ou du nombre de tirs. »

Jonathan Kuminga pourrait ainsi prendre place dans le cinq aux côtés d’Anthony Edwards, LaMelo Ball, Jaden McDaniels et Rudy Gobert. Un environnement qui lui permettrait de ne pas avoir à porter une lourde responsabilité offensive, tout en exploitant ses qualités athlétiques et sa polyvalence de l’autre côté du terrain.

Après plusieurs saisons durant lesquelles son rôle n’a cessé d’évoluer à Golden State, l’ancien 7e choix de la Draft va donc devoir refaire ses preuves à Minneapolis, mais avec une mission qui semble déjà clairement définie.

Et Anthony Edwards s’est personnellement chargé de la lui vendre.

« Anthony a été super impliqué dans le processus de recrutement », a confié Aaron Turner, alors que son client aurait également reçu des offres des Lakers, des Blazers et des Bulls. « L’une des choses qu’il a faites a été de focaliser son message sur le fait que ça allait vraiment défendre là-bas. Tout le monde est concentré sur l’aspect offensif, mais Jonathan et moi avons plutôt regardé l’aspect défensif. »

Jonathan Kuminga Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 GS 70 16:56 51.3 33.6 68.4 0.8 2.6 3.3 0.9 2.1 0.4 1.1 0.3 9.3 2022-23 GS 67 20:48 52.5 37.0 65.2 1.0 2.4 3.4 1.9 2.3 0.6 1.4 0.5 9.9 2023-24 GS 74 26:20 52.9 32.1 74.6 1.2 3.6 4.8 2.2 2.3 0.7 1.6 0.5 16.1 2024-25 GS 47 24:20 45.4 30.5 66.8 1.2 3.4 4.6 2.2 1.9 0.8 1.5 0.4 15.3 2025-26 ATL 16 22:08 47.6 34.6 70.2 1.3 4.1 5.3 2.1 1.4 0.9 1.3 0.3 12.3 2025-26 GS 20 23:48 45.4 32.1 74.2 1.5 4.4 5.9 2.5 1.7 0.4 2.3 0.3 12.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.