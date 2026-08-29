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Jonathan Kuminga a choisi les Wolves… pour leur défense

Publié le 29/08/2026 à 9:50 Twitter Facebook

Plutôt que les Lakers, Jonathan Kuminga a préféré rejoindre les Wolves, séduit par leur potentiel défensif. Anthony Edwards s’est également beaucoup impliqué pour boucler son recrutement.

Jonathan KumingaComme l’année dernière, Jonathan Kuminga aura pris son temps avant de choisir l’équipe dans laquelle il jouerait. Après avoir rempilé à Golden State il y a un an, il a cette fois décidé de changer d’air en s’engageant avec Minnesota, pour 12.4 millions de dollars sur deux ans.

Un choix finalement assez évident à entendre son agent, Aaron Turner. « Nous étions à la salle cette semaine et je lui ai demandé quelle était la meilleure situation basket à ses yeux », a-t-il raconté. « C’est là qu’il m’a répondu Minnesota. À partir de là, plus rien d’autre ne compte, donc pourquoi serait-il allé ailleurs ? »

L’aspect financier aurait pourtant pu peser lourd. Jonathan Kuminga sortait d’une saison à environ 24 millions de dollars et disposait encore d’offres plus lucratives que celle de Minnesota. Mais l’ailier a finalement décidé de privilégier la situation sportive, et notamment ce que les Wolves pouvaient lui offrir en défense.

« L’attaque est secondaire dans son esprit »

« Il a pris cette décision par rapport à la polyvalence défensive de cette équipe », a expliqué Aaron Turner. « L’attaque est secondaire dans son esprit. Il s’agira de faire tout ce qu’il faut pour gagner des matchs. Personne ne va se soucier des stats ou du nombre de tirs. »

Jonathan Kuminga pourrait ainsi prendre place dans le cinq aux côtés d’Anthony Edwards, LaMelo Ball, Jaden McDaniels et Rudy Gobert. Un environnement qui lui permettrait de ne pas avoir à porter une lourde responsabilité offensive, tout en exploitant ses qualités athlétiques et sa polyvalence de l’autre côté du terrain.

Après plusieurs saisons durant lesquelles son rôle n’a cessé d’évoluer à Golden State, l’ancien 7e choix de la Draft va donc devoir refaire ses preuves à Minneapolis, mais avec une mission qui semble déjà clairement définie.

Et Anthony Edwards s’est personnellement chargé de la lui vendre.

« Anthony a été super impliqué dans le processus de recrutement », a confié Aaron Turner, alors que son client aurait également reçu des offres des Lakers, des Blazers et des Bulls. « L’une des choses qu’il a faites a été de focaliser son message sur le fait que ça allait vraiment défendre là-bas. Tout le monde est concentré sur l’aspect offensif, mais Jonathan et moi avons plutôt regardé l’aspect défensif. »

Jonathan Kuminga Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2021-22 GS 70 16:56 51.3 33.6 68.4 0.8 2.6 3.3 0.9 2.1 0.4 1.1 0.3 9.3
2022-23 GS 67 20:48 52.5 37.0 65.2 1.0 2.4 3.4 1.9 2.3 0.6 1.4 0.5 9.9
2023-24 GS 74 26:20 52.9 32.1 74.6 1.2 3.6 4.8 2.2 2.3 0.7 1.6 0.5 16.1
2024-25 GS 47 24:20 45.4 30.5 66.8 1.2 3.4 4.6 2.2 1.9 0.8 1.5 0.4 15.3
2025-26 ATL 16 22:08 47.6 34.6 70.2 1.3 4.1 5.3 2.1 1.4 0.9 1.3 0.3 12.3
2025-26 GS 20 23:48 45.4 32.1 74.2 1.5 4.4 5.9 2.5 1.7 0.4 2.3 0.3 12.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

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Rédacteur Florian Benfaid

Parmi les oiseaux de nuit de la rédaction, Florian a rejoint Basket USA en 2020. Une année marquée par la disparition de Kobe Bryant, le joueur qui lui a transmis sa passion pour la NBA.
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