Jonathan Kuminga a choisi les Wolves… pour leur défense

Comme l’année dernière, Jonathan Kuminga aura pris son temps avant de choisir l’équipe dans laquelle il jouerait. Après avoir rempilé à Golden State il y a un an, il a cette fois décidé de changer d’air en s’engageant avec Minnesota, pour 12.4 millions de dollars sur deux ans.
Un choix finalement assez évident à entendre son agent, Aaron Turner. « Nous étions à la salle cette semaine et je lui ai demandé quelle était la meilleure situation basket à ses yeux », a-t-il raconté. « C’est là qu’il m’a répondu Minnesota. À partir de là, plus rien d’autre ne compte, donc pourquoi serait-il allé ailleurs ? »
L’aspect financier aurait pourtant pu peser lourd. Jonathan Kuminga sortait d’une saison à environ 24 millions de dollars et disposait encore d’offres plus lucratives que celle de Minnesota. Mais l’ailier a finalement décidé de privilégier la situation sportive, et notamment ce que les Wolves pouvaient lui offrir en défense.
« L’attaque est secondaire dans son esprit »
« Il a pris cette décision par rapport à la polyvalence défensive de cette équipe », a expliqué Aaron Turner. « L’attaque est secondaire dans son esprit. Il s’agira de faire tout ce qu’il faut pour gagner des matchs. Personne ne va se soucier des stats ou du nombre de tirs. »
Jonathan Kuminga pourrait ainsi prendre place dans le cinq aux côtés d’Anthony Edwards, LaMelo Ball, Jaden McDaniels et Rudy Gobert. Un environnement qui lui permettrait de ne pas avoir à porter une lourde responsabilité offensive, tout en exploitant ses qualités athlétiques et sa polyvalence de l’autre côté du terrain.
Après plusieurs saisons durant lesquelles son rôle n’a cessé d’évoluer à Golden State, l’ancien 7e choix de la Draft va donc devoir refaire ses preuves à Minneapolis, mais avec une mission qui semble déjà clairement définie.
Et Anthony Edwards s’est personnellement chargé de la lui vendre.
« Anthony a été super impliqué dans le processus de recrutement », a confié Aaron Turner, alors que son client aurait également reçu des offres des Lakers, des Blazers et des Bulls. « L’une des choses qu’il a faites a été de focaliser son message sur le fait que ça allait vraiment défendre là-bas. Tout le monde est concentré sur l’aspect offensif, mais Jonathan et moi avons plutôt regardé l’aspect défensif. »
|Jonathan Kuminga
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2021-22
|GS
|70
|16:56
|51.3
|33.6
|68.4
|0.8
|2.6
|3.3
|0.9
|2.1
|0.4
|1.1
|0.3
|9.3
|2022-23
|GS
|67
|20:48
|52.5
|37.0
|65.2
|1.0
|2.4
|3.4
|1.9
|2.3
|0.6
|1.4
|0.5
|9.9
|2023-24
|GS
|74
|26:20
|52.9
|32.1
|74.6
|1.2
|3.6
|4.8
|2.2
|2.3
|0.7
|1.6
|0.5
|16.1
|2024-25
|GS
|47
|24:20
|45.4
|30.5
|66.8
|1.2
|3.4
|4.6
|2.2
|1.9
|0.8
|1.5
|0.4
|15.3
|2025-26
|ATL
|16
|22:08
|47.6
|34.6
|70.2
|1.3
|4.1
|5.3
|2.1
|1.4
|0.9
|1.3
|0.3
|12.3
|2025-26
|GS
|20
|23:48
|45.4
|32.1
|74.2
|1.5
|4.4
|5.9
|2.5
|1.7
|0.4
|2.3
|0.3
|12.1
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.