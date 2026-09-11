À Minnesota, Jonathan Kuminga veut exploser pour de bon

Officiellement présenté par Minnesota jeudi, Jonathan Kuminga y portera le numéro 24. Il s’agira de sa troisième équipe en NBA, après Golden State puis Atlanta, et l’enthousiasme est déjà de mise chez le Congolais, ciblé un temps par Los Angeles avant de finalement signer à Minneapolis.

« Avec le recul, je dirais que c’est l’une de mes meilleures décisions », a-t-il expliqué, en référence à son arrivée chez les Wolves pour 12,4 millions de dollars sur deux ans, avec la deuxième année en option. « Il suffit de regarder l’effectif, le groupe de jeunes qu’ils ont et ce qu’ils ont accompli par le passé. Ainsi que les choses qu’ils essaient d’accomplir. »

Convaincu notamment par Anthony Edwards, Jonathan Kuminga a aussi et surtout été séduit par le potentiel défensif de Minnesota. Mais il se dit également capable d’assumer n’importe quel rôle sous les ordres de Chris Finch, alors qu’il aura beaucoup de choses à (se) prouver en 2026/27.

« Mon jeu, ma mentalité… Je pense que pratiquement tout colle parfaitement avec ce groupe, peu importe mon rôle », a assuré celui dont l’agent se projette déjà sur la prochaine intersaison, notamment pour des raisons financières. « Ils peuvent me mettre n’importe où, peu importe si je dois courir en transition, poser des écrans, défendre ou bien imprimer du rythme. J’ai le sentiment de pouvoir m’imposer et être l’un des meilleurs défenseurs ici. »

Un environnement propice à son éclosion ?

Au-delà de la présence de Rudy Gobert, Jaden McDaniels ou Anthony Edwards, tous reconnus pour leurs qualités défensives, Jonathan Kuminga a surtout « hâte de partager le terrain » avec un joueur en particulier : LaMelo Ball.

« Je le regardais s’entraîner [mercredi]. Je le voyais faire certaines choses, mais sa simple qualité de passe, c’est quelque chose d’incroyable », a reconnu l’ailier. « J’ai joué avec tellement de meneurs dans ma carrière, mais jamais avec quelqu’un qui pouvait aussi bien passer la balle que LaMelo. »

Une qualité qui pourrait permettre à Jonathan Kuminga de profiter davantage de ses qualités athlétiques et de son jeu en mouvement. De l’autre côté du terrain, la présence de Rudy Gobert doit également lui permettre de prendre davantage de risques.

« Je vais pouvoir être moi-même en défense, en étant plus agressif, parce que je sais que j’ai un protecteur de cercle derrière moi. »

Entre la créativité de LaMelo Ball et la présence dissuasive de Rudy Gobert, Jonathan Kuminga estime donc avoir trouvé à Minnesota un cadre idéal pour enfin franchir le cap qu’il poursuit depuis plusieurs saisons.

Jonathan Kuminga Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 GS 70 16:56 51.3 33.6 68.4 0.8 2.6 3.3 0.9 2.1 0.4 1.1 0.3 9.3 2022-23 GS 67 20:48 52.5 37.0 65.2 1.0 2.4 3.4 1.9 2.3 0.6 1.4 0.5 9.9 2023-24 GS 74 26:20 52.9 32.1 74.6 1.2 3.6 4.8 2.2 2.3 0.7 1.6 0.5 16.1 2024-25 GS 47 24:20 45.4 30.5 66.8 1.2 3.4 4.6 2.2 1.9 0.8 1.5 0.4 15.3 2025-26 ATL 16 22:08 47.6 34.6 70.2 1.3 4.1 5.3 2.1 1.4 0.9 1.3 0.3 12.3 2025-26 GS 20 23:48 45.4 32.1 74.2 1.5 4.4 5.9 2.5 1.7 0.4 2.3 0.3 12.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.