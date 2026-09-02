L’agent de Jonathan Kuminga pense déjà à la prochaine intersaison…

Si Jonathan Kuminga a choisi les Wolves parce qu’il a été séduit par leur potentiel défensif, il s’est aussi décidé à les rejoindre parce qu’ils lui permettront sans doute d’être titulaire. Et donc de faire remonter sa valeur.

Car en acceptant un contrat de 12.4 millions de dollars sur deux ans, avec la deuxième année en option, le Congolais s’est laissé la possibilité de re-tester la « free agency » dans un an. Ce à quoi pense justement déjà son camp.

« Faire passer l’argent avant le basket, ce n’est pas comme ça qu’on continue à en gagner encore plus », s’est justifié son agent, Aaron Turner. « L’année prochaine sera bien meilleure pour lui à la free agency. Les équipes qui ont tenté de monter un sign-and-trade pour le récupérer comme Sacramento et Chicago auront énormément d’argent à dépenser. »

Une situation plus… intéressante ?

Confiant vis-à-vis des performances de Jonathan Kuminga, qu’il considérait même comme « le meilleur joueur [des Hawks] dès l’instant où il [y] est arrivé », par rapport à son influence dans leurs victoires sur la deuxième partie de saison dernière, Aaron Turner ne regrette aucunement la situation de son client.

« Est-ce que Jonathan aurait pu rester à Atlanta ? Oui. Mais où ça l’aurait-il mené avec un contrat dans sa dernière année ? Il aurait pu être le 8e homme de la rotation, c’était une possibilité… [Les Hawks] se sont engagés sur le long terme avec Dyson [Daniels] et Jalen [Johnson], je n’ai aucun problème avec ça. Mais où se situait la marge de progression pour Jonathan ? », s’est interrogé l’agent. « Tu te serais retrouvé coincé avec une dernière année de contrat, sans pouvoir montrer ton meilleur niveau, mais à risquer de te faire transférer n’importe où, dans un endroit que tu ne connais pas. La réalité, c’est que voir Jonathan dans cette situation est bien plus productif que de rester bloqué dans un contrat expirant à 24 millions de dollars. »

Reste à savoir si tout l’optimisme d’Aaron Turner est légitime, quand on se rappelle que Jonathan Kuminga et lui avaient déjà refusé une proposition de 75 millions de dollars sur trois ans des Warriors, à l’été 2025.

Jonathan Kuminga Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 GS 70 16:56 51.3 33.6 68.4 0.8 2.6 3.3 0.9 2.1 0.4 1.1 0.3 9.3 2022-23 GS 67 20:48 52.5 37.0 65.2 1.0 2.4 3.4 1.9 2.3 0.6 1.4 0.5 9.9 2023-24 GS 74 26:20 52.9 32.1 74.6 1.2 3.6 4.8 2.2 2.3 0.7 1.6 0.5 16.1 2024-25 GS 47 24:20 45.4 30.5 66.8 1.2 3.4 4.6 2.2 1.9 0.8 1.5 0.4 15.3 2025-26 ATL 16 22:08 47.6 34.6 70.2 1.3 4.1 5.3 2.1 1.4 0.9 1.3 0.3 12.3 2025-26 GS 20 23:48 45.4 32.1 74.2 1.5 4.4 5.9 2.5 1.7 0.4 2.3 0.3 12.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.