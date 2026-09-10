Julius Randle a confiance en son duo avec Michael Porter Jr.

Deux ans après son départ des Knicks, Julius Randle est de retour dans la région new-yorkaise avec la ferme intention d’aider les Nets à remonter la pente, comme il l’avait justement fait à l’époque avec la franchise voisine.

Transféré par Minnesota après deux saisons globalement convaincantes (20 points, 7 rebonds et 5 passes de moyenne), l’intérieur aux trois sélections All-Star va découvrir une configuration offensive différente à Brooklyn. Mais son association avec Michael Porter Jr. semble déjà lui mettre l’eau à la bouche.

« Ça va être super. On a deux styles de jeu complètement différents mais, en réalité, je pense qu’on se complète vraiment très bien mutuellement », a ainsi développé l’ancien MIP.

Tous les deux réputés pour leurs qualités offensives, Julius Randle et Michael Porter Jr. devront rapidement trouver leurs automatismes si les Nets souhaitent déjouer les pronostics la saison prochaine. Mais leurs profils semblent justement assez complémentaires : quand Randle aime créer balle en main, MPJ peut sanctionner sans monopoliser le ballon, notamment derrière la ligne à 3-points.

L’arrivée de « Big Ju » doit ainsi permettre de soulager Michael Porter Jr. de certaines responsabilités offensives, tout en profitant des qualités de shooteur de l’ancien Nugget.

« Je peux faire beaucoup de choses balle en main, aussi bien en sortie de dribble qu’à la création. Quant à lui, c’est un excellent joueur en catch-and-shoot. Il peut vraiment bien écarter le jeu, donc je pense qu’on va très bien se compléter l’un et l’autre », a ajouté Julius Randle sur son rôle dans les schémas offensifs de Jordi Fernandez.

Julius Randle Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 LAL 1 14:00 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 2.0 2015-16 LAL 81 28:13 42.9 27.8 71.5 2.1 8.1 10.2 1.8 3.0 0.7 1.8 0.4 11.3 2016-17 LAL 74 30:08 48.8 27.0 72.3 2.0 6.6 8.6 3.6 3.4 0.7 2.3 0.5 13.2 2017-18 LAL 82 26:42 55.8 22.2 71.8 2.2 5.8 8.0 2.6 3.3 0.5 2.6 0.5 16.1 2018-19 NO 73 30:35 52.4 34.4 73.1 2.2 6.5 8.7 3.1 3.4 0.7 2.8 0.6 21.4 2019-20 NY 64 32:30 46.0 27.7 73.3 2.4 7.4 9.7 3.1 2.8 0.8 3.0 0.3 19.5 2020-21 NY 71 37:34 45.6 41.1 81.1 1.2 9.0 10.2 6.0 3.2 0.9 3.4 0.3 24.1 2021-22 NY 72 35:20 41.1 30.8 75.6 1.7 8.2 9.9 5.1 2.8 0.7 3.4 0.5 20.1 2022-23 NY 77 35:33 45.9 34.3 75.7 1.8 8.1 10.0 4.1 3.0 0.6 2.8 0.3 25.1 2023-24 NY 46 35:26 47.2 31.1 78.1 2.2 7.0 9.2 5.0 2.7 0.5 3.5 0.3 24.0 2024-25 MIN 69 32:16 48.5 34.4 80.6 2.1 5.0 7.1 4.7 2.5 0.7 2.8 0.2 18.7 2025-26 MIN 79 33:02 48.1 31.5 80.2 1.7 5.1 6.7 5.0 2.8 1.1 2.7 0.2 21.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.