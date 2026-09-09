Michael Porter Jr. admet qu’il force parfois ses tirs

Au fil de son aventure en NBA, Michael Porter Jr. s’est imposé comme l’un des meilleurs shooteurs de la ligue, avec un pourcentage en carrière qui frôle les 40% à 3-points sur un volume important, puisqu’il tente plus de six tirs primés par rencontre. Une agressivité qui lui a aussi valu la réputation d’un joueur peu enclin à ressortir le ballon…

« Nikola Jokic touchait le ballon à chaque possession et Jamal Murray est un meneur, mais il voulait vraiment marquer. Donc, quand je recevais le ballon, je devais être agressif. Ce surnom vient de là », se souvient-il à propos de son surnom « Never Swing the Rock », que l’on pourrait traduire par « Ne passe jamais le ballon ».

Un surnom acquis à l’époque où il évoluait aux Nuggets. « Je n’avais pas le temps de penser à faire la passe puisque nous avions déjà le meilleur créateur du monde. C’était le moment de tirer. »

En arrivant à Brooklyn, Michael Porter Jr. n’a pourtant pas vraiment changé son approche. Avec davantage de responsabilités offensives, il a encore augmenté son volume derrière l’arc, avec plus de neuf tentatives à 3-points par rencontre, son plus haut total en carrière.

« Mon coéquipier aurait eu un meilleur tir »

Avec le recul, l’ailier de 28 ans reconnaît néanmoins que sa sélection de tirs pourrait parfois être meilleure. Sur le terrain, son adresse et sa taille lui donnent souvent l’impression d’avoir suffisamment d’espace pour dégainer. Le visionnage vidéo lui offre parfois une autre lecture.

« Quand je joue, je me sens ouvert. Mais quand je revois la rencontre, je me dis : ah, j’aurais pu faire cette passe ou cette passe », admet-il. « Mon coéquipier aurait eu un meilleur tir, mais je me sentais ouvert. »

La saison prochaine, Michael Porter Jr. pourrait justement être amené à davantage partager le ballon. Il va évoluer aux côtés de Julius Randle, qui aura lui aussi besoin de possessions, tandis que Brooklyn doit continuer à développer ses jeunes créateurs, avec Egor Dëmin, Nolan Traoré ou encore le rookie Mikel Brown Jr.

De quoi pousser Michael Porter Jr. à conserver son agressivité de shooteur tout en trouvant néanmoins un meilleur équilibre entre ses tirs et ceux qu’il peut créer pour les autres.

Michael Porter Jr. Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 DEN 55 16:25 50.9 42.2 83.3 1.2 3.5 4.7 0.8 1.8 0.5 0.9 0.5 9.3 2020-21 DEN 61 31:21 54.2 44.5 79.1 1.5 5.8 7.3 1.1 2.1 0.7 1.3 0.9 19.0 2021-22 DEN 9 29:27 35.9 20.8 55.6 1.0 5.6 6.6 1.9 1.8 1.1 1.3 0.2 9.9 2022-23 DEN 62 29:00 48.7 41.4 80.0 1.0 4.5 5.5 1.0 1.9 0.6 1.1 0.5 17.4 2023-24 DEN 81 31:40 48.4 39.7 83.6 1.3 5.7 7.0 1.5 1.8 0.5 1.1 0.7 16.7 2024-25 DEN 77 33:41 50.4 39.5 76.8 1.8 5.2 7.0 2.1 2.0 0.6 1.4 0.5 18.2 2025-26 BKN 52 32:29 46.3 36.3 85.9 1.3 5.7 7.1 3.0 2.2 1.1 2.3 0.3 24.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.