All-Access | La Coupe du Monde des Bleues vue de l’intérieur

Sur le terrain, l’Equipe de France n’a pour l’instant quasiment rien laissé à ses adversaires. Mais depuis le début de son aventure berlinoise, la FFBB propose également de suivre Gabby Williams, Marine Johannès, Valériane Ayayi et leurs coéquipières une fois les portes du vestiaire refermées.

Avec sa série « All-Access », la Fédération accompagne ainsi les Bleues quasiment au jour le jour. Tout commence par le voyage vers Berlin, alors que plusieurs joueuses évoluant en WNBA doivent encore rejoindre le groupe. Puis viennent les retrouvailles, la gestion du décalage horaire, les obligations du « Media Day » de la FIBA et les derniers réglages avant l’entrée en lice dans cette Coupe du Monde 2026.

La compétition offre ensuite d’autres images de la vie du groupe. La remise des maillots permet notamment de rappeler l’héritage de l’Equipe de France avant le début du tournoi, tandis que les caméras accompagnent également les Françaises au fil des rencontres et des moments de détente.

L’un des épisodes revient notamment sur la nomination de Gabby Williams comme capitaine des Bleues, un rôle confié par Jean-Aimé Toupane à l’ailière des Golden State Valkyries pour cette Coupe du Monde.

Une parenthèse chez Jordan avant les quarts de finale

L’épisode précédent accompagnait les Françaises lors de leur démonstration contre le Nigeria (111-56). Une rencontre durant laquelle elles ont inscrit 22 tirs à 3-points, établissant un nouveau record en Coupe du Monde.

Pour ce nouvel épisode, changement complet d’ambiance. Profitant des deux jours sans rencontre obtenus grâce à leur qualification directe pour les quarts de finale, les joueuses de Jean-Aimé Toupane s’offrent une parenthèse loin des parquets au Concept Store Jordan de Berlin.

Personnalisation de vêtements, jeux vidéo, jeux de société, photos, gourmandises ou encore atelier de perles : quelques heures de détente pour les Bleues avant de replonger dans la compétition.

Une immersion qui permet de mesurer la complicité d’un groupe constitué dans l’urgence en raison de l’arrivée tardive de plusieurs internationales évoluant en WNBA, mais qui semble avoir rapidement trouvé son équilibre. Une alchimie également mise en avant par Gabby Williams pour expliquer l’excellent début de tournoi français.

Les onze épisodes de « All-Access »

Épisode 11 – Concept Store

Épisode 10 – En mode record

Épisode 9 – Hôtel particulier

Épisode 8 – Le beau cadeau

Épisode 7 – Le maillot en héritage

Épisode 6 – Captain Gabby

Épisode 5 – Derniers ajustements

Épisode 4 – Sous les projecteurs

Épisode 3 – Jet lag

Épisode 2 – Les retrouvailles

Épisode 1 – Guten Tag Berlin