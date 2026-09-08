Les Bleues ont deux jours avant « la clé de la compétition »

Après trois rencontres en quatre jours, les Bleues peuvent enfin souffler. En terminant invaincue et première de son groupe, l’Equipe de France a obtenu son billet direct pour les quarts de finale de la Coupe du monde, là où les deuxièmes et troisièmes doivent passer par un barrage. Une récompense du nouveau format à 16 équipes.

Après avoir validé leur qualification face à la Corée du Sud, les Françaises ont terminé leur premier tour par une démonstration contre le Nigeria (111-56). Elles ne retrouveront désormais la compétition que jeudi.

Leur futur adversaire n’aura pas ce luxe puisque Porto Rico et la Chine s’affronteront lors de leur barrage ce mercredi 9 septembre, à partir de 17h45, le vainqueur devant rejouer dès le lendemain face aux Bleues…

« Le quart de finale est toujours la clé »

Jean-Aimé Toupane compte d’ailleurs bien profiter de cette différence de récupération, sans perdre de vue l’importance du prochain rendez-vous.

« Le quart de finale est toujours la clé de la compétition », prévient ainsi le sélectionneur. « Il faudra qu’on se prépare bien, mais en trouvant le moyen aussi de se reposer. »

Une nécessité après un premier tour (presque trop) facile. La France a ainsi remporté ses trois rencontres avec 42,3 points d’écart en moyenne, sans avoir véritablement été mise sous pression. Face au Nigeria, elle a même établi un nouveau record de la Coupe du monde avec 22 paniers réussis derrière la ligne à 3-points.

Une réussite impressionnante, mais que Marine Johannès refuse justement de considérer comme acquise. « Il va falloir aussi penser à quand on aura moins d’adresse », prévenait l’arrière des Bleues après la rencontre.

Car cette efficacité extérieure découle aussi du rythme imposé par les Françaises depuis le début du tournoi. « Nous sommes plutôt fortes quand nous jouons avec du rythme », expliquait-elle également.

Team USA et l’Espagne seulement en finale

Jeudi, la difficulté devrait donc monter de plusieurs crans, particulièrement si la Chine, vice-championne du monde en 2022, sort du barrage face à Porto Rico. Car l’Empire du milieu a de la taille dans la raquette…

La première place obtenue par les Bleues leur offre également un tableau plutôt favorable. En cas de qualification pour les demi-finales, elles retrouveraient la Belgique ou le vainqueur d’Allemagne – Corée du Sud.

Les Belgian Cats arrivent toutefois avec de grandes ambitions après avoir dominé l’Australie (80-68) pour décrocher elles aussi leur billet direct pour les quarts.

Néanmoins, Team USA et l’Espagne se trouvent toutes les deux dans l’autre moitié du tableau. La France ne pourrait donc croiser l’une de ces deux sélections qu’en finale.

Mais avant de penser aux médailles, il faudra franchir ce fameux quart de finale. Un obstacle qui résiste aux Bleues depuis des décennies : la France n’a plus terminé dans le Top 4 d’une Coupe du monde depuis 1953. Cette année-là, lors de la toute première édition du Mondial féminin, les Françaises avaient décroché la médaille de bronze, dans une compétition qui ne comportait toutefois pas de quarts de finale à élimination directe.

Depuis, comme le rappelle la FFBB, la France n’a jamais réussi à aller plus loin que les quarts de finale. Après un premier tour quasiment parfait, cette génération a donc l’occasion jeudi de mettre fin à 73 ans d’attente !