Les Bleues s’offrent plusieurs records face au Nigeria !

Désireuses de prendre ce dernier match de poule face au Nigeria au sérieux malgré l’absence d’enjeu, les Bleues ont parfaitement démarré. À l’image d’une Janelle Salaün en jambes, avec deux réussites primées en début de rencontre, avant d’être imitée par une Gabby Williams très adroite depuis le début du tournoi (3-11).

L’équipe de France a ensuite proposé une belle alternance, notamment par l’intermédiaire d’une Pauline Astier agressive balle en main. Cela avant de reprendre ses bonnes habitudes à longue distance. Dans la lignée de son match face à la Corée du Sud, Marine Johannès a pris feu dès son entrée, inscrivant 11 points dans un premier quart-temps largement dominé par les vice-championnes olympiques (13-31).

Une attitude irréprochable

Ce rythme effréné n’a pas du tout diminué dans le deuxième quart-temps. Intraitables et déterminées, les Bleues n’ont laissé que des miettes aux championnes d’Afrique en titre, contraintes de s’en remettre à quelques exploits individuels pour alimenter la marque.

Mais c’est bien de l’autre côté du terrain que les protégées de Jean-Aimé Toupane se sont surpassées. Si cette première mi-temps à sens unique a permis à certaines joueuses, comme Migna Touré ou Pauline Astier, de davantage se montrer, la France a surtout pu compter sur son tandem de feu.

Sur un nuage, Gabby Williams a réalisé une première période exceptionnelle : 19 points à 4/5 de loin, 5 rebonds et 2 interceptions. Une réussite contagieuse puisque ses coéquipières affichaient également un remarquable 14/25 derrière l’arc. Et notamment Marine Johannès, encore diabolique avec 14 unités à 4/6 de loin à la pause.

À la pause, les Bleues avaient battu leur record de points inscrits sur une mi-temps lors d’un match officiel (65) !

Le record du Japon n’aura tenu que trois jours…

Comme en ouverture face à la Hongrie, l’issue du match était donc connue avant même le retour des vestiaires. Pas de quoi diminuer le rythme pour autant. Janelle Salaün et Gabby Williams ont continué d’envoyer des banderilles de loin, tandis que l’écart ne cessait de grandir en début de troisième quart-temps (31-73).

Celui-ci a même dépassé les 50 points (35-88), symbole d’un après-midi où l’Equipe de France semblait absolument intouchable. Et surtout toujours aussi brûlante derrière l’arc.

Trois jours seulement après les 20 paniers primés inscrits par le Japon face au Mali, nouveau record pour un match de Coupe du monde, les Bleues ont à leur tour fait tomber cette marque. Elles terminent finalement avec 22 réussites sur 40 tentatives à 3-points (55%), symbole d’une prestation offensive quasiment parfaite.

La France boucle ainsi sa démonstration sur le score de 111-56, avec six joueuses à au moins 9 points. Gabby Williams termine meilleure marqueuse avec 25 points à 8/12 aux tirs, dont 6/8 de loin, 6 rebonds et 4 passes en seulement 18 minutes. Janelle Salaün ajoute 19 points, Marine Johannès 17 et Migna Touré 16.

Mais les Bleues terminent également avec 29 passes décisives pour seulement 13 ballons perdus, tout en provoquant 23 pertes de balle nigérianes grâce notamment à leurs 14 interceptions.

Après la Hongrie et la Corée du Sud, le Nigeria n’a donc pas davantage résisté. Trois matchs, trois victoires et une attaque qui vient de franchir pour la première fois la barre des 100 points dans ce Mondial : la France termine fort son premier tour, même si Jean-Aimé Toupane aurait souhaité plus d’alternance avec les intérieures…

Porto Rico, l’Italie ou la Chine en quart de finale

Déjà assurées de terminer premières de leur groupe, les Bleues connaissent désormais un peu mieux la route qui les attend. La France affrontera en quart de finale le vainqueur du barrage entre Porto Rico, troisième du groupe C après sa victoire face à la Turquie (75-71), et le deuxième du groupe D.

Cette place se jouera ce lundi soir entre l’Italie et la Chine. Le vainqueur de leur confrontation terminera deuxième du groupe D et défiera donc Porto Rico pour une place en quart de finale face aux Bleues.

La France peut ainsi encore retrouver Porto Rico, l’Italie ou la Chine jeudi. Après un premier tour quasiment idéal, avec trois victoires en trois matchs, le niveau d’adversité va en tout cas désormais sérieusement monter.

À Berlin