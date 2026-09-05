Le Japon et Saki Hayashi s’offrent deux records en Coupe du monde

Le Japon a souffert avant de venir à bout du Mali dans le dernier quart-temps (102-97). Bousculée par l’intensité malienne, Saki Hayashi a elle aussi connu un début de rencontre compliqué, avec notamment deux « airballs » derrière l’arc. Mais une fois la mire réglée, l’arrière de 31 ans est devenue inarrêtable.

Elle a conclu la première mi-temps par une flèche au buzzer, avant d’enchaîner les paniers primés après la pause. Malgré ce coup de chaud, le Mali est resté au contact jusqu’aux dernières minutes. À deux minutes du terme, le Japon ne comptait encore que deux points d’avance lorsque Saki Hayashi a de nouveau sanctionné à longue distance pour offrir un peu d’air aux siennes.

L’arrière nippone a finalement terminé la rencontre avec 27 points et neuf paniers à 3-points inscrits, un nouveau record sur un match de Coupe du monde dans les statistiques disponibles depuis 1994.

« Évidemment, je suis heureuse, mais c’est mon travail de shooter », relativise-t-elle. « Ce que nous devons faire, c’est gagner. Dans le vestiaire, tout le monde sait que je vais tirer à 3-points. J’en ai certes mis neuf, mais mes deux premiers ont été des “airballs”. Donc je dois continuer de travailler. »

Le Japon améliore aussi son propre record

Si Saki Hayashi a surtout retenu son début de match raté, son coach Corey Gaines n’a pas caché son admiration.

« J’ai entraîné en NBA, en WNBA et en Euroleague, et je ne juge jamais un joueur avant de l’avoir vu s’entraîner tous les jours », explique-t-il. « J’ai observé le tir de Saki pendant plusieurs années et c’est l’une des meilleures tireuses que j’aie jamais vues. J’adorerais la voir affronter Diana Taurasi. Ce serait un concours amusant. »

Dans son sillage, le Japon a lui aussi marqué l’histoire derrière l’arc. Les Japonaises ont terminé la rencontre avec 20 paniers à 3-points, améliorant leur propre record de 18 réussites établi en 1994. Une marque que l’Australie avait égalée lors de la Coupe du monde 2022, déjà face au Mali.

Une démonstration extérieure qui aura donc permis au Japon de se sortir d’un match beaucoup plus accroché que prévu, avant un tout autre défi. Ce samedi, les Japonaises affronteront le pays hôte, l’Allemagne, de son côté lourdement battue par l’Espagne (83-53) pour son entrée dans la compétition.