Qui rejoindra la France et Team USA en quarts de finale ?

L’Equipe de France et Team USA peuvent aborder cette dernière journée avec sérénité puisqu’elles sont assurées de terminer premières de leurs groupes respectifs. Les Bleues n’ont pas tremblé face à la Hongrie puis la Corée du Sud, tandis que la sélection américaine s’est imposée de justesse face à l’Italie après avoir facilement disposé de la Chine.

Derrière ces deux favoris, cette dernière journée doit encore permettre de distribuer les deux autres billets directs pour les quarts de finale, mais aussi de déterminer les affiches des barrages.

Vers une élimination de l’Allemagne au premier tour ?

Dans le groupe A, tout reste à faire. Le Japon, le Mali, l’Espagne et l’Allemagne affichent tous le même bilan d’une victoire pour une défaite avant la dernière journée.

Selon le règlement officiel de la FIBA, le résultat des confrontations directes permet de départager deux équipes à égalité. En cas d’égalité impliquant davantage d’équipes, un mini-classement entre les sélections concernées est établi, avec notamment le différentiel de points comme critère.

Une chose est sûre : chaque équipe peut encore terminer première… comme dernière de ce groupe particulièrement indécis. Le Japon affrontera l’Espagne pendant que l’Allemagne, pays hôte, jouera sa survie face au Mali.

Les deux vainqueurs termineront avec un bilan de 2-1 et les deux perdants à 1-2. Les confrontations directes permettront alors de déterminer la première place et l’équipe éliminée.

Les formations classées deuxième et troisième disputeront ensuite un barrage face à la Hongrie ou à la Corée du Sud, qui s’affronteront pour déterminer leur classement derrière la France dans le groupe B.

Duel au sommet entre la Belgique et l’Australie

Dans le groupe C, le scénario est beaucoup plus simple. Invaincues après deux journées, la Belgique et l’Australie s’affrontent ce lundi pour la première place et, surtout, une qualification directe pour les quarts de finale. La perdante devra passer par un barrage face à l’Italie ou à la Chine.

Les deux formations ont remporté leurs deux premières rencontres, même si les Belgian Cats ont dû batailler face à Porto Rico. Julie Vanloo et Stephanie Talbot se sont particulièrement illustrées puisqu’elles figurent parmi les cinq meilleures marqueuses de la compétition, avec respectivement 18,5 et 18 points de moyenne.

Quel adversaire pour l’équipe de France en quarts de finale ?

Deux groupes intéressent particulièrement les Bleues : les groupes C et D. Le troisième du groupe C affrontera le deuxième du groupe D en barrage, et le vainqueur de cette rencontre retrouvera les joueuses de Jean-Aimé Toupane en quarts de finale.

Pendant que l’Australie et la Belgique se disputeront la première place du groupe C, Porto Rico et la Turquie joueront leur survie dans la compétition. Le vainqueur terminera troisième et accédera aux barrages, tandis que le perdant sera éliminé.

Même logique dans le groupe D, où l’Italie et la Chine s’affronteront pour la deuxième place. Les Italiennes sont passées tout près de l’exploit face aux Américaines, tandis que les Chinoises ont eu besoin d’une prolongation pour venir à bout de la Tchéquie. La sélection battue terminera troisième, puisque les Tchèques sont déjà éliminées.

Les Bleues connaîtront donc ce lundi soir les deux équipes susceptibles de se dresser sur leur route en quarts de finale.

Le programme de cette journée

11h30 :

Belgique – Australie

Porto Rico – Turquie

14h30 :

Hongrie – Corée du Sud

Nigeria – France

17h50 :

Japon – Espagne

Allemagne – Mali

20h45 :