Mikal Bridges révèle le secret des incroyables « comebacks » des Knicks

Incroyable, mais vrai : les Knicks ont affiché un bilan de 6 victoires et 2 défaites lors des playoffs 2026 dans les matchs au cours desquels ils ont compté au moins 10 points de retard. En finale contre les Spurs, ils ont même remporté leurs quatre victoires après avoir accusé un tel déficit !

Si le Game 4 des Finals face à San Antonio est évidemment le plus marquant, avec ce retard de 29 points remonté en seconde période, le Game 1 de la finale de conférence face à Cleveland a également marqué les esprits. Donovan Mitchell ne dira pas le contraire…

Pour Mikal Bridges, de telles performances ne doivent pourtant rien au hasard. Elles sont le fruit de l’expérience accumulée par les Knicks et de leur capacité à se raccrocher à des situations déjà vécues lorsque tout semble leur échapper.

« Il y a eu des situations similaires par le passé où on avait réussi à s’en sortir », rappelle l’ailier. « Donc ce n’est qu’une question de foi, d’y croire et de se dire : ‘On a déjà été dans cette position.’ C’est toujours nous [qui jouons] et c’est toujours le même sport. Il y a 48 minutes. Donc il suffit de garder le même niveau de confiance et de savoir que ça va se jouer possession par possession. »

Devenus les nouveaux rois du « comeback », mais aussi les rois de la NBA, les joueurs de New York n’ont jamais perdu leur cohésion lorsqu’ils se sont retrouvés dos au mur. Plutôt que de paniquer, ils ont appris à réduire leur retard possession après possession.

« On est déjà passé par là auparavant. On l’a déjà fait. Tu ne vas pas combler le retard sur une seule possession, mais il reste encore beaucoup de temps. Si on peut être derrière de 20 points à dix minutes de la fin mais avoir une chance [de remonter], alors être derrière de 27 points avec toute une mi-temps à jouer, c’est clairement dans nos cordes », considère Mikal Bridges.

Mikal Bridges Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 PHO 82 29:29 43.0 33.5 80.5 0.7 2.5 3.2 2.1 2.5 1.6 0.9 0.5 8.3 2019-20 PHO 73 27:58 51.0 36.1 84.4 0.9 3.1 4.0 1.8 2.2 1.4 1.0 0.6 9.1 2020-21 PHO 72 32:37 54.3 42.5 84.0 1.1 3.2 4.3 2.1 1.6 1.1 0.8 0.9 13.5 2021-22 PHO 82 34:48 53.4 36.9 83.4 0.9 3.3 4.2 2.3 1.8 1.2 0.8 0.4 14.2 2022-23 BKN 27 34:11 47.5 37.6 89.4 0.9 3.6 4.5 2.7 1.6 1.0 1.8 0.6 26.1 2022-23 PHO 56 36:26 46.3 38.7 89.7 1.0 3.3 4.3 3.6 2.1 1.2 1.4 0.8 17.2 2023-24 BKN 82 34:48 43.6 37.2 81.4 0.8 3.7 4.5 3.6 1.4 1.0 2.0 0.4 19.6 2024-25 NY 82 37:01 50.0 35.4 81.4 0.9 2.3 3.2 3.7 1.5 0.9 1.6 0.5 17.6 2025-26 NY 82 32:50 49.0 37.1 82.7 1.0 2.8 3.8 3.7 2.0 1.3 1.0 0.8 14.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.