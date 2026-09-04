Le Game 1 face aux Knicks hante encore Donovan Mitchell

« Et si ? » Et si les Cavaliers avaient réussi à remporter le Game 1 de leur finale de conférence face aux Knicks, en mai dernier ? Cela ne s’est pas fait, puisque la série s’est achevée sur un cinglant 4-0 en faveur de New York, mais Cleveland avait pourtant largement les moyens de gagner cette première manche.
À huit minutes de la fin de la rencontre, les coéquipiers de Donovan Mitchell comptaient ainsi 22 points d’avance au Madison Square Garden. Tout semblait donc réuni pour qu’ils s’imposent, mènent 1-0 et récupèrent l’avantage du terrain d’entrée de série…
Finalement, Jalen Brunson et les siens sont parvenus à combler ce retard avant de l’emporter en prolongation. Une défaite que « Spida » n’a visiblement toujours pas digérée.
« S’il y a une situation lors de mes neuf ans de carrière, bientôt dix, et c’est déjà fou à dire, où je me dis que j’aimerais rejouer un match… Je pense que, parmi tous mes matchs, ce serait bien sûr ce Game 1 », livre-t-il dans le podcast de Vince Carter et Tracy McGrady.
Alors que la série n’était pas encore terminée, mais que les Cavs se retrouvaient déjà menés 0-3, Donovan Mitchell avait fait part de ses regrets par rapport à ce Game 1 contre les futurs champions. À ses yeux, cette première manche aurait pu modifier toute la dynamique de la série.
Il y pense même à l’entraînement !
« Qui sait ? Qui sait ce qui se serait passé à ce moment-là ? Parce que ça met la pression », se demande l’arrière, qui estime que son équipe « a donné ce match ». « On avait tellement bien joué dans le Game 7 [contre Detroit]. On était sur une super dynamique et on l’avait parfaitement transposée sur ce Game 1… »
Le souvenir reste tellement présent chez Donovan Mitchell que, lorsqu’une séance d’entraînement tourne mal, il lui arrive encore de repenser à cette avance dilapidée au Madison Square Garden.
« Je racontais justement ça à quelqu’un pendant ma séance d’entraînement [cette semaine]. Je me parlais à moi-même quand je ratais quelque chose comme trois tirs d’affilée », révèle le septuple All-Star, qui n’a pas non plus manqué de féliciter les Knicks pour leur qualification. « Le gars me demandait ensuite ce que je racontais, mais je répétais simplement : ’18… 16…’ comme si je comptais l’avance qui fondait. »
Cette campagne de playoffs 2026 a donc laissé des traces dans l’esprit de Donovan Mitchell, même si celui-ci ne cherche pas à fuir les critiques qui ont suivi l’élimination de Cleveland.
« On s’est fait sweeper et on mérite toutes les critiques qui vont avec. C’est tout à fait justifié », glisse, sans se cacher, le leader de la franchise de l’Ohio. « On est allés deux fois jusqu’au Game 7 [contre Toronto puis Detroit, ndlr], alors qu’on aurait dû plier ces deux séries en six matchs. On n’a pas fait le boulot. »
|Donovan Mitchell
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2017-18
|UTA
|79
|33:24
|43.7
|34.0
|80.5
|0.7
|3.1
|3.7
|3.7
|2.7
|1.5
|2.7
|0.3
|20.5
|2018-19
|UTA
|77
|33:44
|43.2
|36.2
|80.6
|0.8
|3.3
|4.1
|4.2
|2.7
|1.4
|2.8
|0.4
|23.8
|2019-20
|UTA
|69
|34:16
|44.9
|36.6
|86.3
|0.8
|3.6
|4.4
|4.3
|2.5
|1.0
|2.7
|0.2
|24.0
|2020-21
|UTA
|53
|33:25
|43.8
|38.6
|84.5
|0.9
|3.5
|4.4
|5.2
|2.2
|1.0
|2.8
|0.3
|26.4
|2021-22
|UTA
|67
|33:49
|44.8
|35.5
|85.3
|0.8
|3.4
|4.2
|5.3
|2.4
|1.5
|3.0
|0.2
|25.9
|2022-23
|CLE
|68
|35:46
|48.4
|38.6
|86.7
|0.9
|3.3
|4.3
|4.4
|2.5
|1.5
|2.6
|0.4
|28.3
|2023-24
|CLE
|55
|35:19
|46.2
|36.8
|86.5
|0.8
|4.3
|5.1
|6.1
|2.1
|1.8
|2.8
|0.5
|26.6
|2024-25
|CLE
|71
|31:26
|44.3
|36.8
|82.3
|0.8
|3.7
|4.5
|5.0
|2.0
|1.3
|2.1
|0.2
|24.0
|2025-26
|CLE
|70
|33:27
|48.3
|36.4
|86.5
|0.7
|3.8
|4.5
|5.7
|2.3
|1.5
|2.8
|0.3
|27.9
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.