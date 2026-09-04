Le Game 1 face aux Knicks hante encore Donovan Mitchell

« Et si ? » Et si les Cavaliers avaient réussi à remporter le Game 1 de leur finale de conférence face aux Knicks, en mai dernier ? Cela ne s’est pas fait, puisque la série s’est achevée sur un cinglant 4-0 en faveur de New York, mais Cleveland avait pourtant largement les moyens de gagner cette première manche.

À huit minutes de la fin de la rencontre, les coéquipiers de Donovan Mitchell comptaient ainsi 22 points d’avance au Madison Square Garden. Tout semblait donc réuni pour qu’ils s’imposent, mènent 1-0 et récupèrent l’avantage du terrain d’entrée de série…

Finalement, Jalen Brunson et les siens sont parvenus à combler ce retard avant de l’emporter en prolongation. Une défaite que « Spida » n’a visiblement toujours pas digérée.

« S’il y a une situation lors de mes neuf ans de carrière, bientôt dix, et c’est déjà fou à dire, où je me dis que j’aimerais rejouer un match… Je pense que, parmi tous mes matchs, ce serait bien sûr ce Game 1 », livre-t-il dans le podcast de Vince Carter et Tracy McGrady.

Alors que la série n’était pas encore terminée, mais que les Cavs se retrouvaient déjà menés 0-3, Donovan Mitchell avait fait part de ses regrets par rapport à ce Game 1 contre les futurs champions. À ses yeux, cette première manche aurait pu modifier toute la dynamique de la série.

Il y pense même à l’entraînement !

« Qui sait ? Qui sait ce qui se serait passé à ce moment-là ? Parce que ça met la pression », se demande l’arrière, qui estime que son équipe « a donné ce match ». « On avait tellement bien joué dans le Game 7 [contre Detroit]. On était sur une super dynamique et on l’avait parfaitement transposée sur ce Game 1… »

Le souvenir reste tellement présent chez Donovan Mitchell que, lorsqu’une séance d’entraînement tourne mal, il lui arrive encore de repenser à cette avance dilapidée au Madison Square Garden.

« Je racontais justement ça à quelqu’un pendant ma séance d’entraînement [cette semaine]. Je me parlais à moi-même quand je ratais quelque chose comme trois tirs d’affilée », révèle le septuple All-Star, qui n’a pas non plus manqué de féliciter les Knicks pour leur qualification. « Le gars me demandait ensuite ce que je racontais, mais je répétais simplement : ’18… 16…’ comme si je comptais l’avance qui fondait. »

Cette campagne de playoffs 2026 a donc laissé des traces dans l’esprit de Donovan Mitchell, même si celui-ci ne cherche pas à fuir les critiques qui ont suivi l’élimination de Cleveland.

« On s’est fait sweeper et on mérite toutes les critiques qui vont avec. C’est tout à fait justifié », glisse, sans se cacher, le leader de la franchise de l’Ohio. « On est allés deux fois jusqu’au Game 7 [contre Toronto puis Detroit, ndlr], alors qu’on aurait dû plier ces deux séries en six matchs. On n’a pas fait le boulot. »

Donovan Mitchell Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 UTA 79 33:24 43.7 34.0 80.5 0.7 3.1 3.7 3.7 2.7 1.5 2.7 0.3 20.5 2018-19 UTA 77 33:44 43.2 36.2 80.6 0.8 3.3 4.1 4.2 2.7 1.4 2.8 0.4 23.8 2019-20 UTA 69 34:16 44.9 36.6 86.3 0.8 3.6 4.4 4.3 2.5 1.0 2.7 0.2 24.0 2020-21 UTA 53 33:25 43.8 38.6 84.5 0.9 3.5 4.4 5.2 2.2 1.0 2.8 0.3 26.4 2021-22 UTA 67 33:49 44.8 35.5 85.3 0.8 3.4 4.2 5.3 2.4 1.5 3.0 0.2 25.9 2022-23 CLE 68 35:46 48.4 38.6 86.7 0.9 3.3 4.3 4.4 2.5 1.5 2.6 0.4 28.3 2023-24 CLE 55 35:19 46.2 36.8 86.5 0.8 4.3 5.1 6.1 2.1 1.8 2.8 0.5 26.6 2024-25 CLE 71 31:26 44.3 36.8 82.3 0.8 3.7 4.5 5.0 2.0 1.3 2.1 0.2 24.0 2025-26 CLE 70 33:27 48.3 36.4 86.5 0.7 3.8 4.5 5.7 2.3 1.5 2.8 0.3 27.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.