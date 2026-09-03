Comment Donovan Mitchell est devenu un meilleur leader

Lorsqu’il est arrivé en NBA à sa sortie de Louisville, Donovan Mitchell avait déjà du caractère et une conception très directe du leadership. Mais à 29 ans, alors qu’il va attaquer sa dixième saison, l’arrière vedette des Cavaliers reconnaît que sa manière de communiquer a profondément changé.

Un ancien coéquipier a notamment joué un rôle essentiel dans cette évolution : Mike Conley. À Utah, le vétéran lui a appris à gérer les différentes personnalités d’un vestiaire et, surtout, à comprendre qu’un même discours ne fonctionne pas avec tout le monde.

« Mike m’a vraiment montré comment naviguer dans tout ça, comment parler à chacun individuellement », explique Donovan Mitchell, au micro du podcast de Vince Carter et Tracy McGrady. « À Utah, je n’étais pas forcément très bon là-dedans parce que j’avais Mike, Joe [Ingles], des vétérans. Mais quand vous devenez le gars plus âgé du vestiaire, comme cela m’est arrivé à Cleveland, vous réalisez que c’est désormais votre rôle. »

Donovan Mitchell cherche donc désormais la bonne manière d’atteindre chacun, de Darius Garland à Evan Mobley, en passant par Jaylon Tyson ou Sam Merrill.

« À qui puis-je parler ? Comment dois-je parler à chaque joueur, à chaque personne ? Et parfois, il ne faut rien dire du tout. Il suffit de montrer l’exemple. »

Se comporter en leader même lorsque tout va mal

Un changement considérable pour celui qui avait été formé à Louisville par Rick Pitino, avec une approche plus frontale. Là encore, Mike Conley lui a permis de comprendre qu’il devait adapter son discours.

« Mike m’a vraiment fait comprendre qu’on n’était plus à Louisville avec Rick Pitino, où vous pouvez simplement engueuler tout le monde pour les faire réagir », sourit-il. « C’était comme ça que j’étais arrivé en NBA parce que c’était tout ce que je connaissais. Mais vous réalisez que tout le monde est différent et que chacun réagit à des choses différentes. »

Pour Donovan Mitchell, le leadership consiste aussi à rester impliqué lorsque son propre match ne se déroule pas comme prévu. Même lors d’une soirée à 6/22 au tir, la star doit éviter que sa frustration ne contamine le groupe.

« Quand vous ne faites pas votre meilleur match, il faut quand même rester dans le moment, rester disponible et faire en sorte que les gars qui jouent bien restent concentrés. Lorsqu’on est un leader et une star, c’est aussi une composante du basket dont l’équipe a besoin. »

Quitte à devoir attendre son propre moment.

« Mon jeu n’est peut-être pas là, mais si je reste motivé, concentré et que je continue à pousser les autres, je pourrai toujours apporter quelque chose lorsque l’équipe aura besoin de moi dans le quatrième quart-temps. »

Donovan Mitchell Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 UTA 79 33:24 43.7 34.0 80.5 0.7 3.1 3.7 3.7 2.7 1.5 2.7 0.3 20.5 2018-19 UTA 77 33:44 43.2 36.2 80.6 0.8 3.3 4.1 4.2 2.7 1.4 2.8 0.4 23.8 2019-20 UTA 69 34:16 44.9 36.6 86.3 0.8 3.6 4.4 4.3 2.5 1.0 2.7 0.2 24.0 2020-21 UTA 53 33:25 43.8 38.6 84.5 0.9 3.5 4.4 5.2 2.2 1.0 2.8 0.3 26.4 2021-22 UTA 67 33:49 44.8 35.5 85.3 0.8 3.4 4.2 5.3 2.4 1.5 3.0 0.2 25.9 2022-23 CLE 68 35:46 48.4 38.6 86.7 0.9 3.3 4.3 4.4 2.5 1.5 2.6 0.4 28.3 2023-24 CLE 55 35:19 46.2 36.8 86.5 0.8 4.3 5.1 6.1 2.1 1.8 2.8 0.5 26.6 2024-25 CLE 71 31:26 44.3 36.8 82.3 0.8 3.7 4.5 5.0 2.0 1.3 2.1 0.2 24.0 2025-26 CLE 70 33:27 48.3 36.4 86.5 0.7 3.8 4.5 5.7 2.3 1.5 2.8 0.3 27.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.