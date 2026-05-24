Le naufrage du Game 1 pèse encore sur Donovan Mitchell

« Pas du tout », répond fermement Donovan Mitchell à qui un journaliste vient de demander si les Cavs avaient « appréhendé » cette série face aux Knicks, à la sortie de deux tours précédents terminés après sept matchs. Des affrontements épuisants qui seraient susceptibles d’expliquer la dynamique actuelle des Cavs, désormais menés 0-3.

« On menait de 20 points lors du premier match, donc si on gagne ce Game 1, je ne pense pas que vous poseriez ces questions, pas vrai ? Au final, on rate juste nos tirs en ce moment. On a eu l’opportunité de plier l’affaire à la maison lors du Game 6, ce qui nous aurait donné trois jours de repos après le deuxième match de cette série. On ne l’a pas fait », regrette désormais l’arrière.

Il fait ici référence à la série précédente face aux Pistons, durant laquelle l’équipe basée dans l’Ohio avait eu une occasion de conclure après s’être imposée à Detroit lors du Game 5. Les joueurs du Michigan étaient parvenus à s’imposer à Cleveland pour revenir à 3-3, poussant ainsi Donovan Mitchell et sa bande à retourner à Detroit.

« Alors tout le monde peut rejeter la faute sur ces trois semaines et demie à jouer tous les deux jours, mais on a eu l’opportunité de plier l’affaire et on ne l’a pas fait. Donc on en est là. Et on a l’opportunité d’en prendre un lundi, et ensuite de retourner à New York pour en prendre un autre là-bas, et de revenir ici », tente de positiver l’arrière, auteur de 23 points (9/21 aux tirs) la nuit passée.

Pas de complaisance de leur part

Ce dernier rejette en tout cas l’idée, soulevée par un autre journaliste, que les Cavs auraient fait preuve de « complaisance ». « Pas du tout. Je ne vois pas ça au sein du groupe. Même après notre victoire contre Detroit, je n’ai pas eu l’impression que les gars se disaient : ‘Ça y est, on l’a fait. ‘ », rapporte l’arrière, en évoquant à nouveau ce Game 1 durant lequel les Cavs ont subi une grosse remontada new-yorkaise.

« On a juste gâché une opportunité lors du Game 1. On n’a pas bien tiré lors du Game 2. On n’a pas bien tiré et on n’a pas vraiment bien défendu ce soir. Voilà pour les trois défaites. Donc on a l’opportunité de changer cela lors du Game 4 et ensuite d’aller à New York », souhaite Donovan Mitchell, persuadé que la « dynamique » de la série a changé du fait de la première manche.

« Mais on ne peut pas ressasser le passé. On n’est pas là en train de gamberger là-dessus, mais si je devais retenir une seule chose, ce serait ça. Mais bon, c’est arrivé et maintenant on doit trouver un moyen de remonter un déficit de 3-0 », termine-t-il, même si aucune équipe n’est jamais revenue d’un 0-3 en playoffs…

Donovan Mitchell Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 UTA 79 33:24 43.7 34.0 80.5 0.7 3.1 3.7 3.7 2.7 1.5 2.7 0.3 20.5 2018-19 UTA 77 33:44 43.2 36.2 80.6 0.8 3.3 4.1 4.2 2.7 1.4 2.8 0.4 23.8 2019-20 UTA 69 34:16 44.9 36.6 86.3 0.8 3.6 4.4 4.3 2.5 1.0 2.7 0.2 24.0 2020-21 UTA 53 33:25 43.8 38.6 84.5 0.9 3.5 4.4 5.2 2.2 1.0 2.8 0.3 26.4 2021-22 UTA 67 33:49 44.8 35.5 85.3 0.8 3.4 4.2 5.3 2.4 1.5 3.0 0.2 25.9 2022-23 CLE 68 35:46 48.4 38.6 86.7 0.9 3.3 4.3 4.4 2.5 1.5 2.6 0.4 28.3 2023-24 CLE 55 35:19 46.2 36.8 86.5 0.8 4.3 5.1 6.1 2.1 1.8 2.8 0.5 26.6 2024-25 CLE 71 31:26 44.3 36.8 82.3 0.8 3.7 4.5 5.0 2.0 1.3 2.1 0.2 24.0 2025-26 CLE 70 33:27 48.3 36.4 86.5 0.7 3.8 4.5 5.7 2.3 1.5 2.8 0.3 27.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.