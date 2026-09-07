Nigeria – France : à 14h30, les Bleues veulent boucler leur premier tour invaincues

Le plus dur est fait pour les Bleues. Après avoir parfaitement lancé leur Coupe du monde en surclassant la Hongrie (99-53), les joueuses de Jean-Aimé Toupane ont confirmé face à la Corée du Sud (95-69). Deux succès qui leur garantissent la première place du groupe B avant même leur dernière rencontre, ce lundi à 14h30 face au Nigeria.

Contrairement aux équipes classées deuxième et troisième, qui devront passer par un tour de qualification, la France a donc déjà son billet pour les quarts de finale. Elle retrouvera la compétition jeudi, avec trois jours pour récupérer et préparer la suite du tournoi.

Avant cela, il reste toutefois un dernier travail à accomplir : terminer ce premier tour invaincu. Face à un Nigeria déjà éliminé après deux défaites, les Françaises auront notamment l’occasion de continuer à travailler leurs automatismes et de conserver le rythme, tout en permettant à Jean-Aimé Toupane de gérer les temps de jeu.

Amy Okonkwo, principale menace nigériane

Sur le papier, le rapport de force penche toutefois nettement en faveur des vice-championnes olympiques. La France tourne en effet à 97 points de moyenne depuis le début du tournoi, avec notamment Marine Johannès, meilleure marqueuse de l’équipe avec 17 points par rencontre.

Mais les Bleues devront se méfier d’une sélection nigériane qui n’a plus rien à perdre. Les championnes d’Afrique pourront notamment s’appuyer sur Amy Okonkwo, à 19.5 points et 6.5 rebonds de moyenne depuis le début de la compétition, ainsi que sur Ezinne Kalu, moteur de l’équipe avec 11 points et 7 passes décisives par match.

La France connaît d’ailleurs bien cet adversaire. Elle l’avait dominé lors des Jeux olympiques de Paris en 2024 (75-54), mais les retrouvailles avaient été beaucoup plus compliquées en mars dernier lors du tournoi qualificatif pour cette Coupe du monde. Les Bleues ne s’étaient imposées que 93-86, après avoir vu le Nigeria revenir à deux points dans le dernier quart-temps…

L’occasion, cette fois, de conclure sans accroc une première phase jusque-là parfaitement maîtrisée.

En pratique

Début du match : 14h30

Télévision : TMC et beIN SPORTS 1

Streaming : TF1+ et Courtside 1891

Lieu : Berlin Arena, Berlin