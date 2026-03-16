Secouées par le Nigeria, les Bleues signent quand même le 4/4

Etait-ce un peu de décompression alors que le billet pour la Coupe du monde 2026 était déjà en poche ? En tout cas, après les promenades face aux Philippines et à la Colombie, puis le match maîtrisé face à l’Allemagne, l’Astroballe a cette fois tremblé dans un succès difficile (93-86) face au Nigeria.

Janelle Salaün (19 points à 6/9 au tir dont 4/6 de loin) avait pourtant gardé la main chaude mais la défense des Bleues a eu toutes les peines du monde à contrôler la vitesse, mais aussi l’impact physique des Nigérianes.

L’Equipe de France a même vu le Nigeria revenir à deux petits points dans le dernier quart-temps, avant que Romane Bernies n’inscrive un 3-points qui a fait du bien aux joueuses de Jean-Aimé Toupane. La victoire est donc au bout, mais le sélectionneur va sûrement pester contre la prestation défensive de son équipe…

Rendez-vous demain soir, face à la Corée du Sud, pour la fin de ce tournoi de Lyon. Pour le cinq sur cinq ?