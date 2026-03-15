Les Bleues valident leur billet pour la Coupe du monde 2026

Après les promenades face aux Philippines et la Colombie, les Bleues se frottaient à un adversaire d’un autre niveau puisque c’était l’Allemagne que la troupe de Jean-Aimé Toupane devait affronter.

Résultat ? Une troisième victoire (85-63) pour l’Equipe de France féminine dans ce Tournoi de Qualification et une place pour la Coupe du monde 2026 de Berlin officiellement validée !

« C’est une grande fierté que d’obtenir ce soir notre qualification à la prochaine Coupe du Monde. L’objectif initial est atteint mais il reste encore des matchs à disputer. Nous les jouerons avec l’envie de tous les remporter. Nous devons montrer une belle image de l’Équipe de France au public qui nous soutient » explique le sélectionneur.

Privée de plusieurs cadres, la Mannschaft n’a ainsi pas fait le poids face à des Bleues qui ont pu s’appuyer sur leurs WNBAers, même si Dominique Malonga, touchée à la tête, est sur la touche.

Pas grave, car la France a beaucoup de solutions, avec notamment une parfaite Janelle Salaün (18 points à 7/7 dont 4/4 de loin) qui peut lancer l’Equipe de France, bien aidée par les bons mouvements de Marième Badiane.

La France maîtrise globalement la rencontre face à une équipe d’Allemagne trop maladroite de loin (5/27) pour pouvoir espérer quelque chose. En deuxième mi-temps, ce sont Leïla Lacan puis Migna Touré qui se mettent en valeur, et les Bleues filent donc vers un troisième succès en trois matchs dans ce tournoi de Lyon.