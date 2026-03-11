Matchs
Dominique Malonga signe le premier dunk de l’histoire des Bleues

Dominique Malonga a marqué l’histoire des Bleues en réussissant le premier dunk de l’Equipe de France féminine, lors d’un large succès contre les Philippines (115-66).

Dominique MalongaLa France a tranquillement débuté son Tournoi de Qualification pour la Coupe du monde 2026 avec une large et facile victoire (115-66) face aux Philippines. Dominique Malonga (21 points et 9 rebonds en 19 minutes) s’est ainsi promenée et la joueuse du Seattle Storm en a profité pour claquer son premier dunk en Equipe de France !

En contre-attaque, à deux minutes de la mi-temps, c’est tout simplement le premier dunk de l’histoire des Bleues.

