Dominique Malonga signe le premier dunk de l’histoire des Bleues

La France a tranquillement débuté son Tournoi de Qualification pour la Coupe du monde 2026 avec une large et facile victoire (115-66) face aux Philippines. Dominique Malonga (21 points et 9 rebonds en 19 minutes) s’est ainsi promenée et la joueuse du Seattle Storm en a profité pour claquer son premier dunk en Equipe de France !

En contre-attaque, à deux minutes de la mi-temps, c’est tout simplement le premier dunk de l’histoire des Bleues.

ET BOUUUUM

Le gros dunk de Dominique Malonga qui écrase tout dans le cercle Son premier avec l’équipe de France #FRAPHI pic.twitter.com/VuQb7Cp3R8 — NBAextra (@NBAextra) March 11, 2026

Crédit photo : Lenoir/The Agency/FFBB