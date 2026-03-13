Les Bleues corrigent la Colombie et se rapprochent de la Coupe du monde 2026

Deuxième match et deuxième balade pour l’Equipe de France féminine, au Tournoi de Qualification pour la Coupe du monde 2026. Ainsi, après un premier large succès (115-66) face aux Philippines, marqué par le dunk historique de Dominique Malonga, les joueuses de Jean-Aimé Toupane ont tranquillement dominé la Colombie (88-48).

Le suspense n’a ainsi pas duré longtemps puisque les Bleues de Leïla Lacan (16 points, 3 rebonds, 3 passes) et Migna Touré (16 points) ont commencé le match par un 15-0 qui a donné le ton…

Avec son masque, la meneuse de Connecticut a été le premier fer de lance des Bleues, alors que Janelle Salaün était de son côté ménagée. Pour l’Equipe de France, cela fait donc deux succès en deux matchs, et avec ses WNBAers, la troupe tricolore a déjà quasiment les deux pieds à la Coupe du monde 2026, qui aura lieu à Berlin en septembre.

La fin du tournoi devra surtout permettre de travailler, avec des adversaires beaucoup plus coriaces au programme : l’Allemagne demain soir (20h30), le Nigeria dimanche (19h00) puis la Corée du Sud mardi (20h30).