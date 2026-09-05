Draymond Green s’en prend à l’agent de Jonathan Kuminga

Jonathan Kuminga fait toujours parler à Golden State, même de longs mois après le départ de l’ailier. Cette fois, c’est Draymond Green qui s’en est mêlé en ciblant Aaron Turner, l’agent de son ancien coéquipier.

Ces dernières semaines, ce dernier a en effet multiplié les prises de parole pour défendre la façon dont il avait négocié l’avenir de Jonathan Kuminga. Il expliquait encore récemment pourquoi son client avait préféré accepter seulement 12,4 millions de dollars sur deux ans à Minnesota afin de retrouver rapidement le marché.

Un dossier devenu particulièrement délicat lorsqu’on se rappelle que le camp Kuminga avait refusé une proposition de 75,2 millions de dollars sur trois ans des Warriors à l’été 2025…

Et pour Draymond Green, les nombreuses explications publiques de l’agent répondent désormais davantage à ses propres intérêts qu’à ceux du joueur.

« Ça ne concerne pas vraiment JK. Ça concerne le prochain client potentiel », a lancé l’intérieur des Warriors dans son podcast. « Le problème dans tout ça, c’est que tu ne le fais pas pour le bien de JK ».

« Va chercher un bon contrat »

Selon lui, Aaron Turner cherche surtout à justifier ses choix auprès des joueurs qu’il pourrait représenter à l’avenir. « Va chercher un bon contrat. Mets l’accent là-dessus », lui conseille sèchement Draymond Green.

Le quadruple champion NBA reproche notamment à l’agent de parler publiquement de la situation financière de son client afin de défendre son propre bilan. NBC Sports Bay Area rapporte ainsi que Draymond Green considère cette communication comme contre-productive pour Jonathan Kuminga.

Car l’issue financière du dossier est forcément difficile à occulter. Alors que Jonathan Kuminga pouvait envisager un contrat de plus de 75 millions de dollars avec Golden State il y a un an, il entamera finalement sa nouvelle aventure à Minnesota avec un salaire annuel légèrement supérieur à six millions de dollars…

Un choix assumé par son camp, puisque Jonathan Kuminga aurait privilégié la situation sportive des Wolves, avec une place de titulaire et la possibilité de revenir sur le marché dès l’été prochain grâce à sa « player option ».

Cela n’a visiblement pas convaincu Draymond Green, pourtant longtemps l’un des principaux soutiens de son ancien coéquipier à Golden State. L’intérieur ne critique d’ailleurs pas directement le choix de son ancien camarade, mais plutôt la manière dont Aaron Turner tente désormais d’en expliquer publiquement les conséquences.

Jonathan Kuminga Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 GS 70 16:56 51.3 33.6 68.4 0.8 2.6 3.3 0.9 2.1 0.4 1.1 0.3 9.3 2022-23 GS 67 20:48 52.5 37.0 65.2 1.0 2.4 3.4 1.9 2.3 0.6 1.4 0.5 9.9 2023-24 GS 74 26:20 52.9 32.1 74.6 1.2 3.6 4.8 2.2 2.3 0.7 1.6 0.5 16.1 2024-25 GS 47 24:20 45.4 30.5 66.8 1.2 3.4 4.6 2.2 1.9 0.8 1.5 0.4 15.3 2025-26 ATL 16 22:08 47.6 34.6 70.2 1.3 4.1 5.3 2.1 1.4 0.9 1.3 0.3 12.3 2025-26 GS 20 23:48 45.4 32.1 74.2 1.5 4.4 5.9 2.5 1.7 0.4 2.3 0.3 12.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.