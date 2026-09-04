La patronne de la WNBA annonce son départ

Depuis le coup d’envoi de cette saison 2026, plusieurs rumeurs indiquaient que Cathy Engelbert tirerait sa révérence au terme de cette campagne. Le couperet est tombé ce vendredi et c’est la principale intéressée qui a annoncé son départ dans un communiqué.

«Au fil des années, ce fut formidable de voir les joueuses WNBA s’épanouir et d’être à l’origine de cette incroyable vague culturelle autour du basket féminin. Je m’en vais en sachant que nous avons construit quelque chose de plus important et de plus fort que tout ce que nous aurions pu imaginer», écrit-elle. «Je suis reconnaissante envers les propriétaires WNBA et NBA, les joueuses, les investisseurs, les fans ainsi que le personnel de cette Ligue qui ont cru en ce que cette Ligue pouvait devenir. Je prends ma retraite avec une immense gratitude et un immense optimisme pour l’avenir de la WNBA, dont le meilleur reste à venir.»

C’est en mai 2019 que Cathy Engelbert était arrivée à la tête de la WNBA. Depuis qu’elle a pris son poste, la Ligue n’a cessé de croître, ce qui lui a permis de négocier un accord pour les droits TV à plus de deux milliards de dollars.

Parmi ses autres accomplissements, il y a la gestion de la WNBA pendant la période compliquée du COVID-19, et la négociation réussie d’une nouvelle convention collective en 2020.

Une fin de mandat en eau de boudin

Cependant, sa position s’est fragilisée l’année dernière au moment de négocier cette nouvelle convention collective avec les joueuses. Pendant plusieurs mois, elle a refusé de répondre aux demandes salariales des joueuses avant qu’un accord ne soit trouvé. Ensuite, Cathy Engelbert a dû faire face aux problèmes d’arbitrage avec des arbitres que beaucoup jugeaient comme trop laxistes.

Ainsi, un climat de tension s’est installé entre les joueuses et Cathy Engelbert. Le paroxysme a été atteint en octobre dernier lorsque Napheesa Collier a déclaré que la Grande Ligue féminine «avait les pires dirigeants au monde«. Pour sauver son poste, Cathy Engelbert s’est employée durant l’intersaison à mettre en place un groupe dédié à l’amélioration de l’arbitrage.

Malgré ces efforts, la confiance entre la future ex-commissioner et les joueuses n’a jamais été rétablie, ce qui explique son départ.

«Cathy a dirigé la WNBA lors de la période de croissance la plus importante», salue le dirigeant de la NBA, Adam Silver. «Nous sommes reconnaissants de son leadership et de son engagement sans faille pour le développement du basket féminin.»

Le ou la remplaçante de Cathy Engelbert n’a pas encore été annoncé, mais la personne qui lui succédera aura fort à faire puisque la WNBA va accueillir trois nouvelles franchises d’ici 2030. Les Cleveland Sirens ouvriront le bal en 2028 avant d’être suivies par une équipe à Detroit en 2029 et une franchise à Philadelphie en 2030.