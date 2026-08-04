WNBA : Les Cleveland Sirens débarqueront en 2028

Contrairement à la ville de Portland qui a ressorti le Fire pour son retour en WNBA, c’est une toute nouvelle équipe de Cleveland qui va arriver dans la Grande Ligue féminine en 2028. Dans une vidéo narrée par Janice Braxton, une ancienne joueuse des Cleveland Rockers, la nouvelle franchise de l’Ohio dévoile qu’elle se nommera les Cleveland Sirens.

Une révélation qui met fin à un suspense entretenu depuis plusieurs jours lorsqu’une inscription «Hear the Call» est apparue sur les rives du Lac Erie de Cleveland. Un slogan qui est directement lié aux sirènes, connues dans le mythologie grecque pour attirer les marins grâce à leurs chants.

Pour le moment, le jeu de maillots de cette nouvelle équipe n’a pas encore été dévoilé, mais vu la teinte bleutée de cette vidéo de présentation, il ne serait pas surprenant de voir les Sirens se parer de bleu. Quatre logos ont également été révélés, chacun d’entre eux fourmillant de détails. Par exemple, l’un d’entre eux représente une queue de sirène et un trident, laissant apparaître les lettres «C-L-E» en référence à la ville de Cleveland.

Pour autant, Dan Gilbert, le propriétaire de l’équipe, ne veut pas définitivement enterrer les Rockers. Il a déjà annoncé que la franchise disparue en 2003 serait mise à l’honneur lors de soirées dédiées à la Rocket Arena. Les Sirens évolueront donc dans la même enceinte que les Cavaliers. Les habitants de la ville de Cleveland devraient être au rendez-vous pour cette première saison puisque ce sont 9 000 abonnements qui ont été vendus pour 28 dollars.

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