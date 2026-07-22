À deux ans de ses débuts, Cleveland bat déjà un record commercial en WNBA

Elle n’a encore ni nom, ni logo, ni joueuse, mais la future franchise WNBA de Cleveland tient déjà un partenaire majeur. Progressive Insurance apparaîtra en effet sur les deux emplacements publicitaires du maillot.

D’après l’AP, aucune entreprise n’avait encore acheté simultanément ces deux espaces en WNBA. « Faire entrer la ligue dans l’histoire montre ce qui est possible lorsque deux marques de Cleveland investissent pleinement l’une dans l’autre », se réjouit Allison Howard, présidente des opérations commerciales.

Basé dans la banlieue de Cleveland, Progressive devient également l’assureur officiel et exclusif de l’équipe.

« Nous savions que nos valeurs correspondaient », explique sa directrice marketing Mari Pumarejo, heureuse de pouvoir « soutenir le sport féminin, la communauté et la ville ».

Déjà 9 000 réservations

Détenue par le groupe de Dan Gilbert, propriétaire des Cavaliers, la franchise disputera son premier match en mai 2028 à la Rocket Arena. Elle disposera aussi d’un centre d’entraînement réservé de 4 830 m².

L’engouement est déjà palpable puisque plus de 9 000 acomptes ont été versés pour de futurs abonnements, au tarif symbolique de 28 dollars par siège.

« Nous prenons notre temps pour être certains de bien faire les choses », assure Allison Howard, qui rapporte que certains fans devaient jusqu’ici « conduire ou prendre l’avion pendant des heures » pour voir du basket féminin.

Cleveland a en tout cas déboursé 250 millions de dollars pour retrouver la WNBA en 2028, après avoir accueilli les Rockers entre 1997 et 2003. Son nouveau nom devrait être dévoilé dans les prochains mois, alors qu’un événement spécial est annoncé le 4 août à la Rocket Arena…