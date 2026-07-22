Rumeurs
Dwane Casey bientôt coach à Rome ?
Les Celtics également intéressés par Bradley Beal ?
Les Lakers moins chauds sur le dossier Jonathan Kuminga ?
Le bras de fer continue entre les Pistons et Jalen Duren

À deux ans de ses débuts, Cleveland bat déjà un record commercial en WNBA

Publié le 22/07/2026 à 17:46 Twitter Facebook

WNBA – Attendue sur les parquets en 2028, la future franchise de l’Ohio a vendu les deux emplacements publicitaires de son maillot à Progressive. Une première dans l’histoire de la ligue.

WNBAElle n’a encore ni nom, ni logo, ni joueuse, mais la future franchise WNBA de Cleveland tient déjà un partenaire majeur. Progressive Insurance apparaîtra en effet sur les deux emplacements publicitaires du maillot.

D’après l’AP, aucune entreprise n’avait encore acheté simultanément ces deux espaces en WNBA. « Faire entrer la ligue dans l’histoire montre ce qui est possible lorsque deux marques de Cleveland investissent pleinement l’une dans l’autre », se réjouit Allison Howard, présidente des opérations commerciales.

Basé dans la banlieue de Cleveland, Progressive devient également l’assureur officiel et exclusif de l’équipe.

« Nous savions que nos valeurs correspondaient », explique sa directrice marketing Mari Pumarejo, heureuse de pouvoir « soutenir le sport féminin, la communauté et la ville ».

Déjà 9 000 réservations

Détenue par le groupe de Dan Gilbert, propriétaire des Cavaliers, la franchise disputera son premier match en mai 2028 à la Rocket Arena. Elle disposera aussi d’un centre d’entraînement réservé de 4 830 m².

L’engouement est déjà palpable puisque plus de 9 000 acomptes ont été versés pour de futurs abonnements, au tarif symbolique de 28 dollars par siège.

« Nous prenons notre temps pour être certains de bien faire les choses », assure Allison Howard, qui rapporte que certains fans devaient jusqu’ici « conduire ou prendre l’avion pendant des heures » pour voir du basket féminin.

Cleveland a en tout cas déboursé 250 millions de dollars pour retrouver la WNBA en 2028, après avoir accueilli les Rockers entre 1997 et 2003. Son nouveau nom devrait être dévoilé dans les prochains mois, alors qu’un événement spécial est annoncé le 4 août à la Rocket Arena…

WhatsAppSuivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Google ActualitésSuivez nous également sur Google Actualités

la rédaction
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Toute l’info NBA en continu

 
Afficher les actus NBA suivantes