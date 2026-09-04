Grâce à Masai Ujiri, Dirk Nowitzki renoue avec les Mavericks

Pendant plus de vingt ans, Dirk Nowitzki et les Mavericks ont été indissociables. Pourtant, depuis sa retraite en 2019, l’Allemand avait progressivement pris ses distances avec la franchise dont il avait porté le maillot durant toute sa carrière NBA. Une période de froid qui semble désormais toucher à sa fin avec l’arrivée de Masai Ujiri.

« Tout le monde sait que j’avais pris un peu de recul », reconnaît Dirk Nowitzki. « Il y a eu certaines choses qui ont été faites avec lesquelles je n’étais pas d’accord, donc je me suis un peu éloigné de la franchise. »

Sans citer directement l’ancien GM de la franchise, Nico Harrison, le MVP 2007 ne cache donc pas que certaines orientations prises ces dernières années l’avaient poussé à rester en retrait. Il avait notamment très mal vécu le transfert de Luka Doncic et avait déjà expliqué qu’un poste de GM n’était pas dans ses plans. Mais le changement de direction lui a donné envie de renouer le dialogue.

« Je connais Masai depuis longtemps. Nous avons déjà eu quelques discussions sur ce qui pourrait se passer à l’avenir et, évidemment, il veut que je fasse partie des Mavericks », poursuit-il.

Pas encore de poste précis

Pour autant, pas question d’annoncer immédiatement le retour de Dirk Nowitzki dans l’organigramme texan. L’ancien intérieur insiste sur le caractère encore très préliminaire des échanges avec Masai Ujiri.

« Tout ça n’en est qu’à ses débuts. J’ai évidemment mon travail de consultant, je siège aussi au conseil de la FIBA et je voyage énormément. Il n’y a donc rien d’imminent à court terme. »

Consultant pour Amazon et toujours très impliqué auprès de la FIBA, l’Allemand ne dispose pas forcément du temps nécessaire pour occuper un poste quotidien. Mais il ne ferme absolument pas la porte à une implication plus importante dans les années à venir.

« J’adorerais être davantage présent et peut-être, un jour, revenir de plus en plus souvent et avoir mon mot à dire », explique-t-il. « On verra ce que l’avenir nous réserve. Mais je resterai toujours un Maverick à vie. »

Pour Masai Ujiri, renouer avec la plus grande légende de l’histoire du club constituerait aussi un symbole fort. Depuis son arrivée, le dirigeant a entrepris de tourner la page, en se séparant notamment de Jason Kidd avant de confier le banc à Dusty May. Alors que Dallas ouvre un nouveau chapitre de son histoire, son nouveau président tente visiblement de reconnecter les Mavericks avec celui qui en a longtemps incarné leur identité.