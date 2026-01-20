Le poste de GM chez les Mavs n’est pas d’actualité pour Dirk Nowitzki

Non, Dirk Nowitzki ne sera pas le successeur de l’homme qu’il a lui-même décrié, Nico Harrison. « Je pense que le rôle de GM n’est pas d’actualité pour moi pour le moment », assure l’Allemand, qui a été particulièrement marqué par le transfert de Luka Doncic, opéré par l’ancien GM de la franchise.

La légende du club préfère éteindre la rumeur alors qu’il avait imaginé que, au moment de la retraite, il intégrerait « immédiatement » le management des Mavericks. « Pourtant, plus je restais éloigné du milieu après la fin de ma carrière, moins cela m’intéressait », confie-t-il à l’édition allemande de Sports Illustrated.

On se souvient qu’en 2021, deux ans après avoir quitté les parquets NBA, Mark Cuban lui avait demandé de revenir pour jouer un rôle de conseiller. La direction des Mavs a bien changé depuis, et la fracture liée au transfert du Slovène aux Lakers a laissé des traces.

Un job trop prenant pour lui

Plutôt que de mettre en avant cet aspect, Dirk Nowitzki préfère appuyer sur le fait qu’être GM est « un boulot incroyablement intense, du 24h/24, 7j/7, toute l’année. Quand la saison se termine pour les joueurs et les coachs et qu’ils font une pause, le travail des GM continue avec la Draft, la Free Agency, les dates limites de transferts… »

Or, l’actuel consultant pour Prime Video n’aurait pas l’énergie pour suivre le rythme. « C’est un job à plein temps absolu que je ne pourrais pas m’imaginer faire actuellement. J’aime ma vie telle qu’elle est aujourd’hui : être actif avec mes rôles chez Prime et au comité des joueurs de la FIBA, tout en ayant encore beaucoup de temps pour ma famille et mes enfants. »

« C’est pourquoi je ne vois pas de rôle de GM dans un avenir proche », conclut-il. Sa déclaration intervient alors que les Mavs, selon ESPN, travailleraient activement à réparer leur relation rompue, depuis le transfert de Luka Doncic. Aperçu récemment à un match des Mavs, avec son fils Max portant un maillot de Cooper Flagg, Dirk Nowitzki serait encore ouvert d’esprit à l’idée de faire partie de la franchise à l’avenir. Mais pas comme GM.