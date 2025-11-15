Pour Dirk Nowitzki, Nico Harrison aurait dû être viré durant l’été

Désormais consultant pour Prime Video, Dirk Nowitzki avait déjà confié que regarder les Mavericks était devenu difficile pour lui. Le licenciement de Nico Harrison l'a sans doute soulagé en partie, même si la légende du club estime que le départ de « l'homme qui a échangé Luka Doncic » est intervenu bien trop tard…

« Il y avait trop de distractions, trop de choses qui se passaient pour continuer ainsi. Honnêtement, ce changement aurait probablement dû avoir lieu cet été » confesse-t-il, car les débuts du premier choix de la dernière Draft allaient être ternis par l'atmosphère générale. « Je ne voulais pas que cette énergie négative et ce nuage noir planent sur les débuts de Cooper Flagg, mais nous en sommes là aujourd'hui. Je savais… J'ai bien compris que ces fans étaient passionnés et fidèles. J'ai eu la chance de le constater pendant 21 ans. Et je savais qu'ils n'allaient pas simplement passer à autre chose, comme on dit, ou oublier. Ils sont extrêmement passionnés ».

Pour Dirk Nowitzki, l'échange de Luka Doncic reste simplement incompréhensible. D’autant plus que Nico Harrison avait passé trois ans à construire l’effectif autour des besoins du Slovène.

« Ce transfert n'avait tout simplement aucun sens. Il n'avait aucun sens pour les fans. Et, en réalité, il n'y avait aucune explication possible. Vous allez en Finals l'année précédente. Vous avez lâché tous vous ‘assets” pour construire une équipe autour de Luka avec des ailiers de 2m06 qui peuvent tous changer en défense. Vous aviez deux menaces sur le lob avec [Daniel] Gafford et [Dereck] Lively. L'équipe était construite autour de lui. Et vous avez ajouté Klay [Thompson] parce que l'adresse avait posé problème lors de la finale contre Boston. »

Désormais, la page est pourtant bel et bien tournée puisque Luka Doncic et Nico Harrison ne sont plus là.

Reste à voir si Anthony Davis voire Kyrie Irving font encore partie des plans du club, alors que la franchise texane pourrait bien se lancer dans une véritable reconstruction autour de Cooper Flagg.

