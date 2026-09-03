Josh Primo rebondit en Russie

Josh Primo refait parler de lui… pour sa carrière de basketteur. Après deux ans sans jouer, l’arrière canadien s’est en effet engagé avec le Parma Basket, club russe basé à Perm, dans la région de l’Oural. Il a signé pour une saison, avec une deuxième année en option.

Un nouveau départ pour l’ancien 12e choix de la Draft 2021, sélectionné par les Spurs avant d’être libéré à peine un an plus tard pour des raisons extrasportives. Josh Primo avait été accusé par une ancienne psychologue des Spurs d’avoir exhibé ses parties intimes lors de plusieurs séances privées. L’affaire s’était finalement réglée à l’amiable.

À la suite de sa propre enquête, la NBA avait tout de même suspendu Josh Primo quatre matchs pour « conduite préjudiciable à la ligue ». Parallèlement, aucune poursuite pénale n’avait été engagée à l’issue d’une enquête du bureau du shérif du comté de Bexar portant sur une plainte pour « attentat à la pudeur ».

À seulement 23 ans, Josh Primo compte désormais sur cette aventure en Russie pour remettre sa carrière sur les rails. Sa dernière apparition officielle remonte à 2024, après un bref passage chez les Clippers. Il avait ensuite rejoint les Windy City Bulls, l’équipe de G-League affiliée à Chicago, sans toutefois disputer le moindre match.