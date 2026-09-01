Angel Reese et Veronica Burton, joueuses de la semaine en WNBA

Une semaine de plus, et une nouvelle récompense pour Angel Reese. Déjà élue meilleure joueuse de l’Est la semaine dernière, l’intérieure du Dream conserve le trophée après une nouvelle série de performances historiques.

Sur les trois rencontres prises en compte, Atlanta affiche deux victoires pour une défaite et Angel Reese a tourné à 14.4 points, 17.7 rebonds et 2.3 interceptions de moyenne. Elle a surtout profité de cette séquence pour continuer de réécrire les records de la ligue.

Face aux Sparks, elle avait ainsi capté 26 rebonds, un nouveau record WNBA sur un match, tout en dépassant la marque d’A’ja Wilson sur une saison. Puis, face aux Lynx, elle a compilé 15 points et 11 rebonds pour signer son 29e double-double de la saison, là encore un record WNBA. Il s’agit de la quatrième récompense hebdomadaire de sa carrière, et déjà sa deuxième depuis son arrivée à Atlanta.

Une maîtrise impressionnante pour Veronica Burton

À l’Ouest, Veronica Burton est récompensée pour la première fois de sa carrière. La meneuse de Golden State a accompagné la semaine parfaite des Valkyries, victorieuses de leurs quatre rencontres, toutes à l’extérieur.

La « Most Improved Player » 2025 a affiché 11.3 points, 8.8 passes décisives et 2.0 interceptions de moyenne. Surtout, elle n’a perdu que deux ballons sur l’ensemble de la semaine, pour 35 passes décisives !

Parmi les temps forts, Veronica Burton a notamment signé 14 points, 9 passes et 5 interceptions dans la victoire à Minnesota, avant de distribuer 13 passes sans perdre le moindre ballon sur le parquet du Liberty. Une production déterminante pour une équipe qui a traversé cette semaine à l’extérieur sans la moindre défaite.

Une maîtrise qui résume bien la dynamique actuelle de Golden State, dont la défense avait déjà franchi un cap avant de terminer sa séquence par une large victoire à Portland malgré plusieurs absences.

Les joueuses de la semaine en WNBA en 2026