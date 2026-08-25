Angel Reese (26 rebonds) s’offre deux records WNBA dans la victoire du Dream

Les records continuent de tomber pour Angel Reese. Dans la victoire d’Atlanta sur le parquet des Sparks (78-71), l’intérieure All-Star a terminé avec 11 points et surtout 26 rebonds, établissant un nouveau record dans l’histoire de la WNBA.

Le précédent appartenait à Chamique Holdsclaw, récemment intronisée au Hall of Fame, qui avait capté 24 rebonds sous le maillot de Washington le 23 mai 2003. Un record vieux de plus de 23 ans qu’Angel Reese améliore donc de deux unités.

Mais la joueuse du Dream ne s’est pas arrêtée là puisqu’elle a également profité de cette soirée pour s’emparer du record de rebonds sur une saison. Angel Reese totalise désormais 458 prises cette année, soit sept de plus que les 451 d’A’ja Wilson en 2024.

Une performance XXL au rebond complétée par son 26e double-double de la saison, meilleur total actuel en WNBA.

Atlanta renverse le match au retour des vestiaires

Pourtant, ce sont les Sparks qui avaient pris les commandes avant la pause. Après un premier quart-temps compliqué offensivement, Los Angeles a profité d’un 11-3 dans le deuxième acte pour prendre jusqu’à six longueurs d’avance. Dearica Hamby donnait alors le ton, tandis que Cameron Brink apportait de l’énergie en sortie de banc, avec notamment quatre points et trois contres dès son premier passage sur le parquet.

Los Angeles menait encore d’un point à la mi-temps (37-36), mais la physionomie de la rencontre a changé au retour des vestiaires. Atlanta a signé un 16-4 pour reprendre les commandes, porté notamment par Allisha Gray, avant de progressivement prendre le contrôle du match. À l’entrée des douze dernières minutes, le Dream comptait sept points d’avance (62-55).

Les Sparks reviennent trop tard

Atlanta a immédiatement enfoncé le clou avec sept points consécutifs pour débuter le quatrième quart-temps et faire passer son avantage au-dessus des dix unités. Los Angeles a tout de même tenté un dernier retour. Un 8-0 a ramené les Californiennes à huit longueurs à moins de cinq minutes de la fin, puis un tir à 3-points d’Ariel Atkins leur a encore redonné un peu d’espoir.

Mais le Dream a résisté, et c’est finalement Angel Reese qui a mis fin aux derniers espoirs des Sparks avec un panier près du cercle dans les dernières secondes, lui permettant au passage de valider son double-double.

Allisha Gray termine meilleure marqueuse d’Atlanta avec 20 points, devant les 18 unités de Rhyne Howard, qui a franchi au passage la barre des 3 000 points en carrière.

Du côté des Sparks, la future retraitée Nneka Ogwumike a livré un énorme match avec 27 points et 16 rebonds, tandis que Dearica Hamby et Cameron Brink ont ajouté 15 points chacune. Brink a d’ailleurs inscrit à elle seule l’intégralité des 15 points du banc de Los Angeles.

Mais les Sparks ont payé leur maladresse, avec seulement 38% de réussite aux tirs et 16% à 3-points, ainsi que 11 ballons perdus. C’est leur neuvième défaite consécutive face au Dream, qui boucle ainsi son déplacement sur la côte Ouest avec quatre victoires en autant de matchs.