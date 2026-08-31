Même amoindries, les Valkryies dominent le Fire

Natalie Nakase l’a répété tout au long de la saison, et même depuis l’an passé : les Valkyries représentent avant tout une identité de jeu, au-delà des individualités. Les absences de Gabby Williams, Cecilia Zandalasini et Janelle Salaün cette nuit à Portland ont ainsi offert une nouvelle illustration de cette philosophie.

Dans un contexte compliqué, alors que le Fire était lui aussi privé de Carla Leite et Frieda Bühner, Golden State s’est appuyé sur d’autres armes. Kaitlyn Chen (15 points), Kayla Thornton (17 points) et Tiffany Hayes (18 points) ont pris le relais, tandis que la défense californienne a une nouvelle fois étouffé son adversaire.

Comme souvent avec Golden State, le premier quart-temps a donné le ton. Un 12-0 a rapidement permis à Tiffany Hayes et Kaitlyn Chen de creuser l’écart (4-15). Hayes a ensuite poursuivi sur sa lancée avec deux paniers à 3-points pour terminer le premier acte avec 14 de ses 18 points ! Relégué à 19 longueurs (9-28), le Fire a immédiatement dû batailler pour ne pas sombrer.

Pas de miracle pour le Fire

Les paniers à 3-points de Teja Oblak et Jordan Harrison ont bien ravivé la flamme de Portland (21-30), mais l’étincelle a été de courte durée. Golden State a immédiatement répliqué par un 15-0 porté par un duo Burton-Chen insaisissable (21-45).

Kayla Thornton s’est ensuite chargée d’écarter toute idée de retour avec deux paniers à 3-points au retour des vestiaires (28-53). Le Fire n’a pourtant pas renoncé, avec un 10-0 puis les tirs extérieurs du duo Carleton-Engstler pour terminer le troisième quart-temps (51-70), avant de devoir se rendre à l’évidence.

Kaila Charles a apporté un précieux relais dans le dernier acte, avec 5 points et 2 passes décisives, avant qu’un nouveau panier à 3-points de Kayla Thornton puis une finition près du cercle de Laeticia Amihere ne portent l’écart à 25 unités (57-82). De quoi permettre à Golden State de gérer tranquillement les dernières minutes et de s’imposer sans frayeur, 86 à 69.

Les deux équipes se retrouveront encore deux fois après la Coupe du monde, dès la reprise le 18 septembre au Chase Center, puis quatre jours plus tard en Oregon. Deux rencontres qui pourraient compter dans la course au classement, alors que les Valkyries continuent de mettre la pression sur Minnesota en tête de la ligue.