Gabby Williams extrêmement fière de la réussite des Françaises en WNBA

Jamais le basket français n’avait été aussi bien représenté en WNBA. Avec 14 joueuses sous contrat depuis l’arrivée d’Ornella Bankolé à Toronto, et même 15 en comptant Iliana Rupert, absente cette saison en raison de sa grossesse, les Tricolores occupent désormais une place importante dans la ligue féminine nord-américaine.

Le All-Star Week-End a confirmé cette montée en puissance. Janelle Salaün a ouvert les festivités avec un score honorable de 19 points lors du concours à 3-points, sans parvenir à se qualifier pour la finale remportée par la rookie Azzi Fudd.

Pour sa deuxième sélection au All-Star Game, mais sa première comme titulaire, Gabby Williams a ensuite compilé 18 points, 5 rebonds et 6 passes décisives. À ses côtés, Dominique Malonga a marqué les esprits avec 12 points, 13 rebonds et surtout un dunk en plein match, sur une passe d’Angel Reese.

Des retrouvailles particulières avec Dominique Malonga

Une nouvelle démonstration de la progression des joueuses françaises, dont Gabby Williams est devenue l’une des principales ambassadrices au cours de ses huit saisons en WNBA.

« Je suis super fière de voir ça, surtout quand on voit comment l’équipe de France a évolué. On a vu Janelle Salaün au concours à 3-points. On a de superbes rookies comme Pauline Astier et Carla Leite, qui fait un boulot incroyable. Et on a toujours la superstar Marine Johannès », avait-elle rappelé avant le match.

« C’est bon pour le basket, c’est bon pour les femmes et c’est bon pour le sport partout dans le monde. L’essor du basket international l’a démontré. Je suis vraiment heureuse de voir davantage de joueuses internationales rejoindre la ligue, et de voir la ligue s’adapter également à leurs profils. Il reste encore du travail à faire de ce côté-là, mais nous allons dans la bonne direction. »

Le All-Star Game a également permis à Gabby Williams de retrouver Dominique Malonga, dont elle avait accompagné les débuts en WNBA lors de leur saison commune à Seattle en 2025.

Un an plus tard, les deux Françaises étaient réunies dans la même équipe pour le match des étoiles. Et la pivot de 20 ans n’a pas laissé passer l’occasion, avec son double-double et son dunk inscrit dans le deuxième quart-temps.

« On n’a pas arrêté d’essayer de la faire monter là-haut. Mais elle a de jeunes jambes, elle peut gérer », a souri Gabby Williams après la rencontre.

« Rendez-vous à Berlin ! »

« Je suis simplement très heureuse de pouvoir partager ce moment avec elle, égoïstement. Je la connais depuis longtemps et je suis vraiment fière de voir son évolution. Le plus important, c’est d’entendre toutes les autres joueuses parler d’elle et dire : ‘Waouh, elle est incroyable !’ Elle a une superbe personnalité. C’est une personne formidable et c’est ce dont je suis la plus fière. »

Pour Gabby Williams, cette présence croissante en WNBA doit désormais profiter à l’équipe de France. Deux ans après la finale olympique perdue d’un point face aux États-Unis à Paris, les Bleues retrouveront les meilleures nations mondiales du 4 au 13 septembre, lors de la Coupe du monde à Berlin.

L’ailière des Valkyries estime que l’expérience accumulée chaque semaine face aux stars américaines peut permettre aux Françaises de franchir un nouveau cap dans les moments décisifs.

« Je trouve que cela a toujours été un peu notre point faible : nous n’avions pas l’occasion d’affronter ces joueuses WNBA, qui évoluent dans la ligue la plus compétitive au monde. Quand on les retrouvait lors des compétitions internationales, c’était un peu une surprise. On se disait : ‘Waouh, elles sont vraiment aussi fortes que ça.’ »

« Mais maintenant que nous avons cette expérience et davantage de jeunes qui intègrent la WNBA, je pense que cela va contribuer à notre progression. Cette fois-ci, nous serons prêtes pour les moments décisifs. Rendez-vous à Berlin ! »