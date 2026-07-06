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Paige Bueckers et Azzi Fudd trop vives pour le Tempo

Publié le 6/07/2026 à 8:59 Twitter Facebook

WNBA – Malgré le retour de Marina Mabrey, Toronto n’a pas réussi à tenir la distance face à des Wings portées par Azzi Fudd (17 points) et Paige Bueckers (22 points, 7 passes décisives), guides d’une victoire maîtrisée de Dallas (89-76).

WNBALe retour de Marina Mabrey, et le premier match d’Ornella Bankolé, signée la semaine dernière en « Developmental Player », n’auront pas suffi à Toronto pour relancer la machine. Opposé à une équipe de Dallas qui reprend sa marche en avant, le Tempo a longtemps couru après le score sans parvenir à déstabiliser les Wings du duo Bueckers-Fudd, bien épaulé par Jessica Shepard, auteure d’un double-double à 14 points et 15 rebonds. Toujours privé de Kiki Rice, Julie Allemand et Brittney Sykes, Toronto a surtout manqué de constance sur 40 minutes pour espérer rivaliser.

Le tandem Bueckers-Fudd a donné le ton d’entrée, en multipliant les paniers à 3-points pour répondre à ceux de Marina Mabrey. Dallas a ensuite enchaîné un 9-2 pour creuser un premier écart en fin de premier quart-temps (16-30).

Le Tempo a retrouvé des couleurs avant la pause, en s’appuyant à son tour sur l’adresse extérieure de Tima Pouye, Kia Nurse par deux fois puis Maria Conde. Jusqu’au drive de Marina Mabrey à la dernière seconde, histoire de rester dans la course à la mi-temps (42-47).

Paige Bueckers intouchable après le repos

Le 8-0 passé par les Wings après le premier panier torontois du troisième quart-temps a en revanche fait très mal. Il a surtout permis à Paige Bueckers de reprendre progressivement le contrôle de la rencontre. Après avoir trouvé Awak Kuier à 3-points, puis Azzi Fudd, également de loin, la meneuse texane a ensuite enchaîné trois paniers entre la fin du troisième quart-temps et le début du quatrième pour replacer son équipe à +14, tout en maîtrise (59-73).

Malgré les tentatives du duo Mabrey-Sabally, Paige Bueckers a gardé la main sur le tempo du match, ajoutant quatre points de plus avant de voir le 2+1 d’Arike Ogunbowale maintenir un écart suffisant pour gérer sereinement la fin de rencontre, jusqu’à la victoire finale (89-76).

Maigre lot de consolation pour Toronto : les premiers points en carrière WNBA d’Ornella Bankolé, sur la ligne des lancers-francs, pour conclure la rencontre. Tima Pouye, elle, a terminé avec 3 points à 1/6 au tir pour sa première titularisation.

Dallas va désormais prendre la direction de New York pour affronter le Liberty demain, tandis que Toronto recevra Golden State le lendemain.

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