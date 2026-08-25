Angel Reese et A’ja Wilson élues joueuses de la semaine en WNBA

Quelques heures après avoir fait tomber deux nouveaux records WNBA, Angel Reese reçoit une nouvelle récompense. L’intérieure du Dream a été désignée « Player of the Week » de la conférence Est pour la troisième fois de sa carrière, mais la première depuis son arrivée à Atlanta.

La distinction concerne les rencontres disputées la semaine dernière, et donc pas son incroyable sortie à 26 rebonds face aux Sparks, qui lui a permis de battre à la fois le record sur un match et celui sur une saison. Sur les trois rencontres prises en compte, Angel Reese avait déjà été impressionnante avec 24.0 points, 11.3 rebonds, 4.7 passes et 3.7 interceptions de moyenne, à 67.4% au tir. Surtout, le Dream avait remporté ses trois déplacements face aux Aces, aux Sparks puis au Mercury, comme le rappelle la franchise d’Atlanta.

Une semaine quasiment parfaite pour Angel Reese

Face à Los Angeles, l’ancienne du Sky avait notamment terminé à 9/9 au tir, devenant la première joueuse de l’histoire de la WNBA à compiler au moins 20 points, 10 rebonds et 8 passes sans manquer le moindre tir. Deux jours plus tard, elle avait enchaîné avec son record en carrière à 31 points, avec 14 rebonds, face à Phoenix.

Depuis, Angel Reese a encore accéléré puisqu’elle vient de dépasser les 451 rebonds de A’ja Wilson en 2024 sur une saison. Une A’ja Wilson qu’elle retrouve justement à ses côtés au palmarès de cette 13e semaine.

La star des Aces a été récompensée à l’Ouest après avoir tourné à 24.7 points, 8.0 rebonds et 1.7 contre de moyenne. C’est sa quatrième récompense hebdomadaire de la saison et la 32e de sa carrière, débutée en 2018.

Une nouvelle preuve de la régularité de la superstar de Las Vegas, déjà élue joueuse du mois à l’Ouest en début de saison et qui continue d’empiler les distinctions individuelles.