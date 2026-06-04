A’ja Wilson et Allisha Gray désignées joueuses du mois en WNBA

Après avoir élu ses joueuses de la semaine, la WNBA a décerné ses premiers trophées du mois. À l’Est, c’est Allisha Gray qui a reçu les honneurs. L’arrière du Dream boucle ce premier mois avec 20.4 points et 4.5 rebonds de moyenne. Dans son sillage, Atlanta réalise un très bon début de saison, avec six victoires en huit matchs.

La joueuse d’Atlanta est accompagnée par A’ja Wilson, élue à l’Ouest. Si les Aces ont mal démarré leur campagne, avec notamment un revers de 33 points face au Mercury, les championnes en titre ont vite redressé la barre. Porté par une A’ja Wilson qui tourne à 24.8 points et 2.3 contres de moyenne, Las Vegas affiche désormais un bilan de six victoires pour trois défaites, et figure dans le Top 4 du classement.

À noter que c’est la 14e fois que l’intérieure des Aces est élue joueuse du mois. La quadruple MVP améliore ainsi un record qu’elle détient depuis août 2025…

Le Fire mis à l’honneur

Du côté des rookies, c’est Olivia Miles qui a reçu le premier trophée de Rookie du mois. La jeune joueuse des Lynx domine sa cuvée puisqu’elle est meilleure marqueuse (15.8 points de moyenne), meilleure passeuse (6.2), meilleure interceptrice (1.7) et troisième meilleure rebondeuse (5.3). Elle ne se contente toutefois pas de noircir la feuille de stats mais joue un rôle majeur dans le succès des Lynx en ce début de saison. Alors que Napheesa Collier n’a pas joué la moindre minute, Minnesota possède déjà le meilleur bilan de la ligue avec sept victoires en neuf matchs.

Enfin, Alex Sarama a été élu entraîneur du mois. Sans réelle star, la nouvelle franchise de Portland affiche un bilan positif après dix matchs, avec six victoires pour quatre défaites.

Pour célébrer cette distinction, le Fire a d’ailleurs publié une vidéo sur ses différents réseaux sociaux dans laquelle on peut voir l’ancien du Paris Basketball dédier son trophée à ses joueuses mais également à son staff.

« Ce ne serait pas possible sans ces incroyables joueuses », rappelle-t-il. « Tout ce que nous vous avons demandé de faire, vous l’avez fait mille fois mieux que prévu. Je ne pourrais pas être plus fier de vous entraîner. Cela va être une aventure vraiment amusante. Deuxièmement, c’est le trophée du staff du mois. »