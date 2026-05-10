Le Mercury transforme la remise des bagues des Aces en cauchemar

La soirée avait pourtant bien démarré pour les Aces. Les joueuses de Las Vegas ont reçu leurs bagues de championnes en marge de la rencontre. L’occasion pour A’ja Wilson de s’afficher avec ses trois bagues, toutes remportées avec la franchise du Nevada.

Après cette cérémonie, il y avait un match à jouer puisque Las Vegas accueillait le Mercury, l’équipe que les Aces avaient balayé 4-0 lors des dernières Finales. Mais dès les premières minutes, Phoenix prend le contrôle du match. Si Las Vegas limite la casse dans le premier acte notamment grâce à Jackie Young (27-21), tout dérape dans la période suivante.

Jusqu’à 38 points d’écart !

Le Mercury ouvre le deuxième quart-temps avec un 14-2 avant qu’A’ja Wilson et Jackie Young tentent de mettre fin à la tempête (43-28). Cependant, cela ne suffit pas pour inverser la tendance et le Mercury enchaîne. DeWanna Bonner sanctionne de loin avant de délivrer une passe décisive pour Alyssa Thomas (20 points, 6 rebonds, 9 passes) en tête de raquette. Cette dernière trouve Jovana Nogic à 3-points juste avant la mi-temps (56-35).

Après la pause, Las Vegas n’arrive toujours pas à contenir le Mercury. À l’inverse, les joueuses de Becky Hammon se cassent les dents sur la défense de Phoenix. Alyssa Thomas intercepte un ballon et permet à Kahleah Copper de tranquillement finir en contre-attaque (64-40). L’ailière décoche une flèche à longue distance tandis que la franchise player du Mercury continue de se balader dans la défense de Las Vegas. Elle délivre une passe décisive pour DeWanna Bonner à 3-points et l’écart dépasse la barre des trente unités (76-45).

Le Mercury boucle ce troisième acte avec un 14-0 et compte 38 points d’avance après deux nouveaux paniers de Kahleah Copper (83-45). Ainsi, Phoenix s’offre un succès autoritaire 99 à 66 sur les terres de Las Vegas. Jamais une équipe championne n’avait connu un tel revers pour son match d’ouverture.