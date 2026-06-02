Marina Mabrey et Jessica Shepard, reines de la semaine WNBA

La WNBA a dévoilé ses joueuses de la semaine pour la troisième semaine de la saison 2026, et ce sont Marina Mabrey et Jessica Shepard qui ont été récompensées. L’arrière du Toronto Tempo a été désignée meilleure joueuse de la conférence Est, tandis que l’intérieure des Dallas Wings a reçu le même honneur à l’Ouest.

Pour Marina Mabrey, c’est une belle manière de confirmer son rôle central dans le projet naissant de Toronto. L’ancienne du Sun a porté l’attaque de son équipe avec 21 points, 3.5 rebonds et 5.5 passes de moyenne sur la semaine. Son agressivité balle en main, son tir extérieur et sa capacité à créer pour les autres ont ainsi donné le ton.

À l’Ouest, Jessica Shepard a frappé encore plus fort statistiquement. La joueuse de Dallas a ainsi signé un énorme triple-double, avec 22 points, 20 rebonds et 10 passes, pour son seul match de la semaine.

Une ligne de stats rarissime, qui illustre son influence totale sur le jeu des Wings, entre domination au rebond, finition près du cercle et lecture du jeu depuis le poste haut.